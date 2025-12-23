Presupuesto: el Gobierno dice tener los votos para aprobarlo, pero advierte sobre alguna "sorpresa"

El Gobierno cuenta los votos con expectativas de sancionar este viernes la ley de Presupuesto 2026 (Foto: archivo).
El Gobierno se muestra confiado en lograr juntar los votos necesarios en el Senado para sancionar este viernes, sin modificaciones, el Presupuesto 2026. La idea es trasladar el proyecto al debate tal como llegó de Diputados, y cerrar así el año con un contundente triunfo en el Congreso y la ratificación del plan económico libertario.
Otro tema importante que esperan Javier Milei y su entorno más cercano es que el mismo viernes se apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal, que contiene una reforma penal tributaria que reduce las penas por evasión, y busca fomentar el ingreso al sistema financiero formal de los dólares que los argentinos guardan bajo el colchón. Todo esto, a través de una simplificación del régimen del impuesto a las Ganancias.
Una alta fuente de la Casa Rosada confirmó que en el conteo de distintos bloques del Senado que anticiparon su apoyo a la ley de Presupuesto 2026, tendrían hoy asegurados 41 votos. Incluso, no descartan sumar más apoyos. En ese sentido, algunos en la Casa Rosada y el bloque oficialista de LLA hablan de la posibilidad de llegar a 44 o 45 votos.
“Expectantes”, es la palabra que utilizó una fuente de Balcarce 50 ante la consulta de A24.com sobre qué espera el Gobierno para la sesión extraordinaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Esperamos sancionar el Presupuesto como está, y vamos a cumplir el superávit fiscal a rajatabla”, confirmó otra fuente, en línea con lo manifestado el domingo en una entrevista por el propio Milei.
Qué hará el Gobierno para cumplir con las universidades y la ley de Discapacidad
En la Casa Rosada sostienen que no volverán a insistir con presentar cambios en la ley de Presupuesto para derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario. Sin embargo, no descartan “una sorpresa” si a algún senador se le ocurre presentar algo por su cuenta.
Aunque evitan adelantar precisiones, cerca del Presidente sostienen que cumplirán con el eje central del Presupuesto, que es el equilibrio fiscal. “Vamos a redireccionar partidas de otras áreas que ya están en el Presupuesto, pero no se va a ampliar ni a emitir”, aseguró una fuente.
En la Casa Rosada evitan hablar de venganza, pero ponen la mira a los diputados y senadores que habían acordado total apoyo al Gobierno y dieron vuelta su voto contra el capítulo XI. Para salvar el equilibrio fiscal y cumplir esas leyes, Milei podría decidir reducir el gasto en partidas comprometidas a provincias, por ejemplo.
“Si hay que ejecutar alguna partida no planificada en el Presupuesto elaborado por el Gobierno, se sacarán los fondos de las partidas asignadas”, ratificó la fuente, que mira con atención los fondos ATN o de obras públicas, entre otros de los puntos negociados por Diego Santilli y Manuel Adorni con los gobernadores.
En Balcarce 50 miran principalmente a los tres diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, que había comprometido su apoyo irrestricto al proyecto del Gobierno. Por su parte, los alfiles de Milei en el Congreso esperan que no haya cambios en el proyecto de Presupuesto y que se logre la sanción definitiva este viernes.
Buscan evitar así tener que acudir al plan B que había pensado la mesa chica del Gabinete, incluyendo cambios para que vuelva a ser tratado el 29 de diciembre en la Cámara Baja. “Esperemos que eso no pase”, enfatizaron.
Por su parte, tanto Adorni como Santilli confían en que los cortocircuitos por la jura de auditores de la Auditoría General de la Nación, que derivó en una denuncia de inconstitucionalidad del PRO, no divida las aguas entre los aliados de La Libertad avanza a la hora de votar las leyes. Desde el bloque amarillo que lidera Cristian Ritondo aseguraron a A24.com que van a apoyar el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.
“Vamos a votar lo mismo que en Diputados” porque “la decisión es acompañar porque creemos en ese presupuesto”, confirmó a A24.com una fuente del bloque PRO.
En tanto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri va a seguir negociando aparte con el ministro de Economía, Luis Caputo, para que cumpla el fallo de la Corte Suprema en relación con el recorte a la coparticipación que le corresponde a la Ciudad.