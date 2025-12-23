Presupuesto: el Gobierno dice tener los votos para aprobarlo, pero advierte sobre alguna "sorpresa"

Qué hará el Gobierno para cumplir con las universidades y la ley de Discapacidad

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en la jura de PAtricia Bullrich como senadora de LLA. Foto captura

En la Casa Rosada sostienen que no volverán a insistir con presentar cambios en la ley de Presupuesto para derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario. Sin embargo, no descartan “una sorpresa” si a algún senador se le ocurre presentar algo por su cuenta.

Aunque evitan adelantar precisiones, cerca del Presidente sostienen que cumplirán con el eje central del Presupuesto, que es el equilibrio fiscal. “Vamos a redireccionar partidas de otras áreas que ya están en el Presupuesto, pero no se va a ampliar ni a emitir”, aseguró una fuente.

En la Casa Rosada evitan hablar de venganza, pero ponen la mira a los diputados y senadores que habían acordado total apoyo al Gobierno y dieron vuelta su voto contra el capítulo XI. Para salvar el equilibrio fiscal y cumplir esas leyes, Milei podría decidir reducir el gasto en partidas comprometidas a provincias, por ejemplo.

“Si hay que ejecutar alguna partida no planificada en el Presupuesto elaborado por el Gobierno, se sacarán los fondos de las partidas asignadas”, ratificó la fuente, que mira con atención los fondos ATN o de obras públicas, entre otros de los puntos negociados por Diego Santilli y Manuel Adorni con los gobernadores.

En Balcarce 50 miran principalmente a los tres diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, que había comprometido su apoyo irrestricto al proyecto del Gobierno. Por su parte, los alfiles de Milei en el Congreso esperan que no haya cambios en el proyecto de Presupuesto y que se logre la sanción definitiva este viernes.

Buscan evitar así tener que acudir al plan B que había pensado la mesa chica del Gabinete, incluyendo cambios para que vuelva a ser tratado el 29 de diciembre en la Cámara Baja. “Esperemos que eso no pase”, enfatizaron.

Por su parte, tanto Adorni como Santilli confían en que los cortocircuitos por la jura de auditores de la Auditoría General de la Nación, que derivó en una denuncia de inconstitucionalidad del PRO, no divida las aguas entre los aliados de La Libertad avanza a la hora de votar las leyes. Desde el bloque amarillo que lidera Cristian Ritondo aseguraron a A24.com que van a apoyar el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

“Vamos a votar lo mismo que en Diputados” porque “la decisión es acompañar porque creemos en ese presupuesto”, confirmó a A24.com una fuente del bloque PRO.

En tanto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri va a seguir negociando aparte con el ministro de Economía, Luis Caputo, para que cumpla el fallo de la Corte Suprema en relación con el recorte a la coparticipación que le corresponde a la Ciudad.