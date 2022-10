Previo al atentado a Cristina Kirchner, el líder de los "copitos" dijo que le llegaría "un negocio groso"

Yaquelin, madre del hijo de cuatro años de Carrizo, brindó un testimonio frente a la jueza Capuchetti en el que aseguró que ese diálogo se produjo el pasado 2 de agosto, un mes antes del atentado a Cristina Kirchner.

"Me dijo no sigas con este tema de las pensiones, espérame unos cuantos meses porque me va a salir bien este negocio groso y te voy a poder dar las pensiones, a vos al nene y su otra mujer y a su otro hijo. Que se iba a cagar en guita. Así me dijo", relató Yaquelin, según lo reconstruido por la agencia de noticias Télam.

"El 2 de agosto de 2022 es la última vez que lo vi y fue lo que conté. Yo me quedé mirándolo y le dije que siempre decía lo mismo. Esto mismo me lo dijo muchas veces varios años antes. Siempre me decía que le iban a salir negocios grandes y que se iba a llenar de plata y no me iba a faltar nada", agregó.

Carrizo Uliarte.jpg Nicolás Carrizo junto a Brenda Uliarte en la noche posterior al atentado a Cristina Kirchner (Foto: Captura).

Aseguró que no supo a qué hacía referencia con "algo grande" pero que un tiempo después y, tras ver la imagen de Carrizo en los medios, vinculó esa afirmación al ataque fallido contra la vicepresidenta.

"Yo llegué a pensar que estaba vendiendo marihuana, pero él no me dijo eso. Cuando pasó lo de Cristina mi rompecabezas se armó. En un momento de enojo caí. Acá en la villa saben quién es el papá de mi nene y la gente me mira de pies a cabeza. Yo me puse mal porque por su moco la gente me mira mal a mí, mis familiares me bloquearon, me cerraron las puertas, yo caí en una depresión", declaró.

Fue en ese contexto, explicó, que el 29 de septiembre último le mandó un mensaje de audio a Carrizo, quien ya estaba detenido y no disponía de su teléfono celular, en el que le decía que ahora entendía todo y que no iba a ver nunca más a su hijo.

"Gabriel después de mandarte tantas cagadas, sos una vergüenza, qué le vas a decir a tus hijos cuando crezcan, ahora entiendo el negocio grande y sucio en el que metiste. Sos un pelotudo, te arruinaste vos solo y manchaste a tus hijos. Justo te venís a meter con Cristina", le decía -palabras más, palabras menos- Yaquelin a Carrizo en aquel audio que reconstruyó esta agencia.

Yaquelin contó ante el juzgado, la fiscalía y la querella que conoció a Carrizo en 2016, que tuvieron un hijo en 2018 y que se separaron en 2019; y lo definió como un hombre machista, que la maltrataba y que solía incumplir con la cuota dineraria que le correspondía como padre, dijeron fuentes judiciales.

También recordó que en algún momento de 2018 Carrizo le había manifestado que si le pagaban por "hacer algo groso" el estaría dispuesto a hacerlo y aunque no supo a qué se refería con "algo groso" lo relacionó siempre con "algo malo".

A raíz de aquel comentario de 2018, y de otros tantos que hizo ínterin, fue que Yaquelin dijo no haberse tomado "en serio" aquello que le dijo el 2 de agosto de este año, cuando le pidió que esperara unos meses para enviarle el dinero que le correspondía.

Embed

Durante la declaración, y ante una consulta específica, la mujer señaló que su expareja no tenía filiación política pero que se exponía en redes sociales criticando primero al expresidente Mauricio Macri y luego a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De qué se lo acusa a Nicolás Carrizo

Carrizo está procesado desde el 30 de septiembre, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti le achacó a él y a Agustina Díaz ser partícipes secundarios del intento de homicidio contra la Vicepresidenta, perpetrado el 1 de septiembre pasado.

La magistrada valoró en su resolución que ambos procesados tenían en sus teléfonos celulares -a través de sus sistemas de Whatsapp- información sensible vinculada con el ataque fallido contra la expresidenta. Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos procesados con prisión preventiva.

Carrizo fue detenido por orden de la jueza Capuchetti luego de que en su celular -aportado voluntariamente cuando se presentó de modo espontáneo como testigo- se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la Vicepresidenta.

En su teléfono se hallaron también conversaciones posteriores al atentado a Cristina Kirchner vinculadas con la voluntad de ocultar material probatorio; incluso, hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el ataque.