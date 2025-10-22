Desde el quirófano: Marley compartió un video de una trascendental cirugía a la que tuvo que someterse

En el clip se observa cómo, tras salir de la cirugía, una enfermera limpia cuidadosamente el ojo intervenido y le pregunta cómo se sintió. Marley respondió mirando a cámara: "Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida". Además, confesó que estaba "concentrado" y que sintió que "viajaba por el espacio". "Fue una cosa rarísima y trataba de entender eso", agregó. Fiel a su carisma, mostró que sus pies no entraban en la camilla debido a su altura, provocando risas en las enfermeras y en el profesional que lo operó, e insistió en que "pasó tan rápido" que no se dio cuenta.

Horas después, Marley mostró cómo quedó su ojo y escribió en redes: "Ya estoy en casa. Tengo un ojo celeste y otro marrón". También indicó que la etapa de recuperación incluye la colocación de unas gotas en la zona ocular y descanso. Su posteo concluyó con un breve resumen: "Día de cirugía para ver mucho mejor de lo que jamás he visto. Mi propio hd. En lo del doctor Kaufer por una cirugía de cataratas".

De esta manera, Marley se alejó de su habitual contenido en Instagram, donde comparte la intimidad de sus viajes por el mundo junto a reconocidas figuras del espectáculo, y mostró desde el quirófano la operación a la que se sometió, un procedimiento que no es apto para impresionables.

Embed

¿Quién fue el reemplazo de Maxi López en MasterChefe Celebrity?

Marley confirmó su participación en MasterChef Celebrity como reemplazo temporal de Maxi López, quien viajó a Suecia por motivos familiares. En diálogo con LAM, el conductor aclaró que su rol será momentáneo y con un toque de humor: “Lo mío es un reemplazo nada más, no quieren que se diga, pero estoy reemplazando a Maxi”. Entre risas, agregó: “Esperemos que vuelva el lunes, porque si no lo van a terminar echando por mi culpa. Si me va mal a mí, le va mal a Maxi. Vuela él, creo”.

Marley también señaló que la experiencia le resulta divertida y que no se considera un experto en cocina, aunque tiene conocimientos básicos. Contó que solía cocinar para sus hijos, Mirko y Milenka, y que antes de ser padre también preparaba sus propios platos. No obstante, aclaró que no se ve participando de una temporada completa del programa debido a las exigencias de tiempo y su rol como padre.

Su intervención en el reality culinario despertó expectativas entre los seguidores del programa y la audiencia en general.