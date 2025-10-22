Luis Caputo adelantó que tras las elecciones el Gobierno impulsará una reforma tributaria

Y agregó: "Si nosotros logramos desarrollar el ahorro interno en Argentina, el mercado de capitales, y entendemos que el Gobierno no puede tener más déficit. ¿A dónde va todo ese ahorro? Al sector privado, eso es préstamos al sector privado. El crédito es el motor del crecimiento".

Ratificación del esquema de bandas cambiarias

El ministro ratificó, una vez más, que no habrá modificaciones en el esquema cambiario. “El esquema se va a conservar exactamente igual. Vamos a mantener las bandas independientemente del resultado electoral. Hoy tenemos un Banco Central muy bien capitalizado, unos fundamentos sólidos y un tipo de cambio razonable”, indicó.

En diálogo con la prensa, Caputo señaló que la volatilidad del mercado responde al clima electoral: “El mercado tiene temor de que las elecciones salgan mal, es una caída de demanda de dinero clásica cada vez que hay un evento de este tipo”.

Consultado sobre el impacto político en la economía, remarcó que el programa económico continuará sin cambios: “No cambia absolutamente nada. Arrancamos con la segunda etapa de nuestro programa, las reformas de segunda generación que el presidente siempre anunció”.

Finalmente, el ministro llamó a respaldar el rumbo emprendido por el Gobierno: “Venimos a hacer lo que nadie se animó a hacer: las reformas. No queremos un proyecto de poder, queremos un proyecto de país. Sería bueno que los argentinos nos den un espaldarazo para poder avanzar con esas reformas que van a favorecer a empresarios, asalariados y monotributistas”.