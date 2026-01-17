Qué es la Fuerza Quds, la organización que el Gobierno de Milei definió como "terrorista" y de qué se la acusa en Argentina
El Gobierno declaró este sábado a la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y a trece individuos asociados a esa estructura militar como organización terrorista.
El Gobierno de Javier Milei declaró a la Fuerza Quds como organización terrorista, recordando su implicación en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en la década de 1990.
El Gobierno de Javier Milei declaró este sábado a la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y a trece individuos asociados a esa estructura militar como organización terrorista. La medida fue confirmada a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente.
Según el texto oficial, la unidad es “una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”. En ese marco, se recordó que Argentina “fue víctima de sus operaciones en la década de 1990”, mediante los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la AMIA, en 1994.
A partir de esta decisión, el grupo quedó incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
De acuerdo con la información oficial, esto “implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”.
El comunicado también mencionó a Ahmad Vahidi, quien fue comandante de la unidad entre 1989 y 1998 y se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA. Sobre él pesa una alerta roja de Interpol.
En ese sentido, el Gobierno remarcó que “el régimen iraní no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido”, al designarlo como comandante adjunto de la Guardia. Vahidi ya se encontraba incluido en el RePET.
Finalmente, se señaló que la Fuerza Quds ya es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, Israel y otros países occidentales, una calificación que ahora también adopta formalmente Argentina.
Qué la Fuerza Quds
La unidad fue creada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) para llevar adelante operaciones fuera del territorio iraní. Surgió durante la expansión de esa fuerza militar y se convirtió en el principal brazo del régimen para actuar en otros países sin involucrar de manera directa a las Fuerzas Armadas convencionales.
El nombre del grupo, que en farsí y árabe significa Jerusalén, tiene una fuerte carga simbólica dentro de su ideología. Desde su conformación, la Fuerza Quds opera tanto de manera encubierta como abierta, según el escenario y los objetivos estratégicos definidos por Teherán.
Diversos organismos internacionales la vinculan con Hezbollah en el Líbano y con milicias chiítas que actúan en Irak y Afganistán. Su función principal no es participar directamente en combates, sino organizar, entrenar, financiar y asesorar a fuerzas aliadas, lo que permite a Irán negar formalmente su intervención en conflictos armados y reducir el riesgo de un enfrentamiento directo con potencias como Estados Unidos.
A la unidad se le atribuye la planificación o coordinación indirecta de ataques de gran impacto. Entre ellos, el atentado contra cuarteles militares en Beirut en 1983, que provocó la muerte de cientos de personas, incluidos soldados estadounidenses y franceses, además de civiles libaneses.
Estados Unidos y la Unión Europea también la han acusado de proveer armas y asistencia militar en Siria, en respaldo al gobierno de Bashar al Assad, y de entrenar a combatientes talibanes en distintas zonas de Medio Oriente.
No hay cifras oficiales sobre la cantidad de integrantes de la Fuerza Quds. Distintas estimaciones la ubican entre 5 mil y más de 10 mil miembros, seleccionados por sus capacidades operativas y su lealtad al régimen iraní. Aun así, su peso no depende del número de efectivos, sino de su capacidad para organizar y respaldar milicias aliadas en otros países.