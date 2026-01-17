Milei cantó con el Chaqueño Palavecino y le agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser Presidente"
El mandatario participó de la jornada más convocante del 60° Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.
Javier Milei estuvo presente en la jornada más multitudinaria del 60° Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde se subió al escenario y cantó "Amor salvaje" junto al Chaqueño Palavecino. En ese marco, el presidente le agradeció a la provincia de Córdoba por haberlo acompañado en el objetivo de llegar al sillón de Rivadavia.
El Jefe de Estado, que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, arribó a Córdoba minutos antes de la medianoche. Luego, en helicóptero y camioneta, desembarcó en el anfiteatro José Hernández que cada verano combina música y jineteadas.
Palavecino, quien ya había iniciado su repertorio, se encargó de darle la bienvenida: "Gracias por venir, Presidente. Muchas gracias por venir a estas fiestas criollas", dijo.
El mandatario tomó el micrófono y devolvió: "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia, que es la que me ayudó a ser Presidente. Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero darles las gracias". También aprovechó para destacar la importancia cultural del festival: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".
Acto seguido, Milei se dirigió al artista y lanzó : "Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema por el amor que tengo por Córdoba?". 'Amor salvaje'".
Ante la invitación de Palavecino para cantarlo a dúo, el mandatario respondió: "No me da el piné. Soy un amateur; usted es un grande, yo un admirador". Sin embargo, finalmente aceptó la propuesta. "Gracias por permitirme arruinar el tema", bromeó al finalizar la canción.
Con esta participación, el presidente se convirtió en el tercer mandatario en ejercicio en asistir al festival, sumándose a Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2017). Durante los últimos dos años fue la vicepresidenta Victoria Villarruel la que estuvo presente en ese lugar.
La agenda de Milei continuará en Paraguay y luego rumbo a Davos
Este sábado, Milei viajará a Asunción, Paraguay, para participar en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en un acto donde asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional.
El Consejo Europeo había autorizado el 9 de enero la firma del tratado, que se había anunciado en 2019 pero no pudo concretarse antes debido a objeciones de algunos países europeos. Desde el gobierno sostienen que el convenio permitirá incrementar exportaciones y atraer inversiones.
Posteriormente, la delegación presidencial viajará a Suiza para participar en el Foro Económico de Davos, que se celebrará del 19 al 23 de enero.