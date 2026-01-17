Martita Fort atropelló a una mujer de 89 años: imágenes impactantes

Además agregó que inmediatamente "actuó personal policial", y que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".

TW Infama - Martita Fort atropelló a una señora de 89 años

Por último, con relación a la señora, Carozza también confirmó que "se la llevó el SAME", tal como primició Infama desde su cuenta oficial de X, aunque hasta el momento no tuvo mayor información dado que el accidente ocurrió "hace menos de dos horas", aunque se comprometió a ocuparse de la mujer que involuntariamente Martita Fort atropelló este sábado al mediodía.

choque marta fort 1

Con qué picante frase Martita Fort reavivó la feroz interna familiar

La interna familiar que rodea al legado de Ricardo Fort suma nuevos capítulos y, lejos de apagarse, parece escalar con declaraciones cruzadas que dejan al descubierto profundas diferencias entre sus herederos. La armonía dentro del clan Fort, al menos por ahora, luce cada vez más lejana y la disputa ya se trasladó de lleno a los medios.

En los últimos días, el foco del conflicto volvió a posarse en el enfrentamiento entre los primos. De un lado, Marta Fort, hija del inolvidable empresario chocolatero, y del otro, John Fort, sobrino de Ricardo e hijo de Jorge Fort, uno de los hermanos del mediático millonario. Las posturas están marcadas y ninguna de las partes parece dispuesta a dar el brazo a torcer.

Quien decidió romper el silencio fue John Fort, que esta los primeros días del año habló en el programa A la tarde (América TV) y expuso su mirada sobre el manejo de la empresa familiar. Sus palabras no tardaron en generar repercusiones y una contundente réplica por parte de Marta.

"Yo siempre velé por la unión de esta generación por eso siempre me llevé bien con Feli y con Martita, más con Feli que somos más compinches, Marta siempre estuvo más en la suya", expresó John, marcando una clara diferencia en el vínculo con sus primos.

En esa misma línea, explicó cuál era su intención dentro de la compañía y por qué se siente desplazado: "Mi viejo quiso que empiece en el área de comercialización y para estar mirando el techo realmente no me interesa ni ocupar un puesto en el directorio, ni es por un tema de plata, ni por sueldo. Es más, yo estaba dispuesto a ir directamente por comisión de los contratos de venta que yo cierre. No les interesa, ni siquiera fue una negativa, me mandó un telelgrama de despido".

Lejos de mostrarse afectado por las críticas, John también se defendió de quienes lo acusan de buscar exposición mediática: "Dicen que quiero ser famoso y yo tengo un espíritu más emprendedor que artístico. Siempre fui muy ambicioso y quise siempre más si bien tenía todo cubierto por demás de lo básico. Por eso me dedicaba a entrenar gente, ser DJ, organizar fiestas, tuve un montón de trabajos en Miami. Que me tilden de vago la verdad me resbala".

Tras estas declaraciones, la respuesta no tardó en llegar. Fue la propia Marta Fort quien, desde un programa de streaming, salió al cruce de su primo y dio su versión de los hechos. "Discordias pero porque es una empresa familiar que obviamente es complicada. Aparte yo me he cansado de tener distintas reuniones de directorio con distintas personas y nunca me llamó él", aclaró.

Pero eso no fue todo. Con un tono filoso, Marta profundizó su descargo y apuntó directamente contra John: "Se queja de que no lo escuchamos pero a mí no me mandó nada, a Felipe tampoco y a mi otro tío tampoco... ¿No le está yendo bien con los suplementos? Que no sea tan cocorito, que se siente en la silla".

Así, la guerra silenciosa dentro de la familia Fort volvió a quedar expuesta, con reproches, pases de factura y una disputa que, por ahora, no encuentra señales de tregua.