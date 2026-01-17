El picante e inesperado mensaje de Lali Espósito a Milei tras anunciar su casamiento

Embed

Claro que semejante presencia en el festival cordobés fue motivo suficiente para que Jesús María se convirtiese en tendencia en la ex red social del pajarito. Y como no podía ser de otra manera, Lali Espósito, quien vive un gran momento tras anunciar que junto a su novio Pedro Rosemblat decidieron casarse, no dejó pasar la visita de Milei a uno de los festivales populares que tanto criticó el presidente tiempo atrás.

De esta manera, frente a uno de los tuits que señalaba la presencia del presidente en Jesús María cantando con el famoso folklorista como tendencia de la noche, Lali Espósito disparó a pura ironía: "Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!", desatando una andanada de reacciones, en las que muchos lo leyeron como una adaptación del mensaje que desató el feroz enfrentamiento entre ambos -"Qué peligro, qué triste"-.

“Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, fueron las primeras palabras de Javier Milei en la noche de este viernes antes de subir al escenario, al tiempo que ponderó el festival al remarcar lo bien que “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”. Seguramente esta pelea continuará.

Por qué y cuándo surgió el enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei

El ida y vuelta entre Lali Espósito y Javier Milei terminó consolidándose como uno de los choques más resonantes entre una figura del pop argentino y el poder político. Con el paso de los meses, aquel episodio inicial fue creciendo hasta convertirse en un conflicto que trascendió las redes sociales y se instaló de lleno en la agenda mediática. El origen de todo se remonta a la noche de las PASO 2023, cuando la cantante manifestó su inquietud por el escenario electoral con una frase breve pero contundente: “Qué peligroso, qué triste”. El mensaje, publicado tras el triunfo del entonces candidato libertario, funcionó como chispa de una polémica que no tardó en escalar.

Desde ese momento, Espósito comenzó a recibir una catarata de críticas y ataques en plataformas digitales. A la reacción de usuarios anónimos se sumaron, con el correr de los días, las palabras del propio Milei, quien decidió involucrarse de manera directa. El hoy presidente utilizó un tono burlón y despectivo al referirse a la artista, rebautizándola como “Lali Depósito”, en alusión a una supuesta dependencia de fondos estatales por sus presentaciones en eventos públicos. De esa forma, buscó instalar la idea de que sus opiniones políticas no eran genuinas, sino funcionales a intereses económicos.

Pero los cuestionamientos no terminaron ahí. Milei fue más allá y la señaló como un supuesto “instrumento de propaganda política”, ampliando el conflicto y llevándolo a un terreno mucho más áspero que el de una simple diferencia ideológica. Frente a ese escenario, Lali optó por no responder de manera directa desde el discurso político, sino desde el espacio que mejor conoce: el artístico.

En ese contexto, muchos interpretaron que la cantante canalizó la situación a través de su música. El tema “Fanático”, incluido en su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, fue leído por parte del público como una respuesta simbólica al mandatario. En distintas entrevistas, Espósito habló de una fuerte “persecución” en redes sociales, con trolls organizados, mensajes de odio y ataques permanentes que, según relató, se intensificaron tras los comentarios del presidente.

El enfrentamiento tampoco se limitó exclusivamente a ella. En la misma línea, Milei apuntó contra otros nombres populares del ambiente artístico, como María Becerra, a quien irónicamente apodó “María BCRA”. En charlas con medios internacionales y programas españoles como La Revuelta, Lali reconstruyó cómo atravesó ese período y afirmó haber sentido un “odio del mismísimo presidente”, acompañado de lo que definió como “calumnias e injurias”. A pesar de todo, dejó en claro que eligió transformar esa experiencia en una expresión artística y en una postura pública a favor de la libertad de expresión.