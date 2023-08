Qué es y qué hace el Conicet, el organismo que Javier Milei quiere privatizar si gana

"No me imagino un país desarrollado sin ciencia y tecnología. La gente capacitada no solamente está en el Conicet, hay también otros 16 organismos especializados en ciencia y tecnología", sumó, y aseguró que en un principio no le extrañaron los dichos de Milei porque durante su campaña dijo que el “Estado es el mayor problema de Argentina”.

“Me genera bronca y preocupación, no solo por nuestro trabajo, sino por el impacto de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas como país, como un país que queremos que sea soberano y que nos incluya a todos”, agregó Franchi y alertó que "si no tienen trabajo acá, la gente no tiene con qué comer y mantener a sus familias y se va a ir”.

image.png Ana María Franchi, Presidenta del CONICET (Foto: archivo)

Qué es el Conicet, el organismo que quiere eliminar Milei

El Conicet es la máxima institución científica nacional y el organismo se dedica a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Entre sus objetivos se encuentra:

Fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico.

El intercambio y la cooperación científico-tecnológica, otorgar subsidios a proyectos de investigación y pasantías y becas para la realización de investigaciones.

Organizar y financiar institutos, laboratorios y centros de investigación.

Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia.

Su actividad se extiende en cuatro grandes áreas: Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades.

También tiene una dependencia transversal de Tecnología que “comprende cualquiera de las disciplinas mencionadas aplicadas al Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos”, según informa su web oficial.