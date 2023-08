Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta se reunieron para mostrar unidad de cara a las PASO

"Los argentinos decidieron el rumbo y la fuerza que debemos tener en Juntos por el Cambio. Ahora vamos a trabajar juntos por el cambio profundo que necesitamos en esta Argentina", tuiteó la candidata presidencial, Patricia Bullrich, a la vez que compartió la primera foto de esa unión para competir en octubre contra Javier Milei y Sergio Massa.

El mensaje de Patricia Bullrich tras la reunión con Horacio Rodríguez Larreta.jpg El mensaje en X de Patricia Bullrich por la reunión con Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Luis Petri.

Por su parte, el jefe de gobierno porteño y ex precandidato a presidente por JxC, Horacio Rodríguez Larreta, posteó en su cuenta de Twitter: "Con Patricia estamos más juntos que nunca y vamos a trabajar codo a codo para llevar el cambio profundo a toda la Argentina".

Patricia Bullrich: "Hoy hablar de cargos sería poner el carro delante de los caballos"

Horas antes, tras ser consultada ante un eventual cargo del jefe de Gobierno porteño en su equipo, la titular del PRO en licencia sentenció: "Si algo no tenemos que hacer en Juntos por el Cambio es hablarnos entre nosotros. Sí en el buen sentido, pero hablarnos para cubrir nuestras necesidades y cargos, no".

"Lo que tenemos que hacer ahora es poner toda la inteligencia y la fuerza en la búsqueda del pueblo que va a votarnos y que necesita un cambio. Hoy hablar de cargos sería poner el carro delante de los caballos", agregó en diálogo con LN+.

Con el foco en el reordenamiento interno, la exministra de Seguridad prometió que dentro de una semana todos los equipos van a estar integrados atrás de una propuesta que encabezará. También reveló que Luciano Laspina y Carlos Melconian integrarán los equipos económicos, aunque evitó hacer mención del nombre que ocupará el Ministerio de Economía, y contó que Ricardo López Murphy estará a cargo de la seguridad nacional.

"Vamos a hacer un cambio fenomenal en la inteligencia para que sea un elemento de prestigio internacional en la Argentina. Estamos trabajando con (Bernardo) Saravia, que fue procurador, en lo que es reforma del Estado. Todos los equipos van a estar con nombre y apellido”, concluyó.

Bullrich, sobre uno de sus adversarios en octubre: Javier Milei

A la hora de hablar sobre quienes serán sus contrincantes electorales en octubre, Javier Milei y Sergio Massa, la titular del PRO en licencia comenzó respondiéndole al economista liberal, con quien protagonizó un tenso cruce luego de que este la acusara de "montonera" y de armar una operación de prensa tras un ataque que sufrió en un acto de la AMIA.

"Milei hizo algunos aportes importantes a la discusión política, y en otras siempre dije que no coincidía, por eso estoy en otro partido. Pero yo no cambié, no pasé de decir una cosa a insultarlo. Él ha cambiado y es él el que tiene que explicar", sostuvo la candidata a presidenta de JxC.

milei-bullrich.jpg Javier Milei y Patricia Bullrich, hoy enfrentados (Foto: archivo).

Además, luego de que el candidato de La Libertad Avanza atacara también a su marido, manifestó: "Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él, que no hace política. Estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta".

"Discutamos lo que necesita el país, porque cuando alguien de la política se mete con su hermana, a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele", remarcó.