¿Qué hay detrás de la guerra de despachos y qué va a hacer Villarruel con la oficina de la polémica?

Para el sentido común, parece lógico que el encargado de un lugar -en este caso Villarruel como presidenta de la Casa- decida cómo asignar los espacios. Pero en la política no siempre rige el sentido común:

Por un lado, el uso y costumbre a veces tiene más peso que una decisión administrativa.

Por otro, el jefe en este caso no es el presidente de la Cámara sino los senadores que la integran. El voto de los senadores anula cualquier resolución.

La historia del despacho

El espacio en cuestión era de Matías Rodríguez, senador por Tierra del Fuego que falleció en una trágica situación en 2023. Como era muy amigo de Leavy, el bloque peronista le dejó el despacho a él.

En lugar de Rodríguez, asumió la senadora López que empezó en funciones y no tenía despacho. Ella decía que ese lugar le correspondía por ser la heredera directa de la banca fueguina.

Ese reclamo permaneció abierto durante dos años. Por eso, al concluir su mandato Leavy, el bloque del PJ le da el despacho a López quien acuerda de palabra empezar a llevar algunas cosas para que no sea tan difícil la mudanza el 10 de diciembre. "Pero empezó a meterse cada vez más e incluso hizo cambiar la placa del despacho, algo que no se hace hasta que no concluye el mandato el senador que se va", cuentan a A24.com fuentes parlamentarias.

Seguridad del Senado informó de la situación a Villarruel, que se enojó porque no respetaron su resolución. Distinto hubiera sido -quizás- si le avisaban previamente.

"Dividirlo es una atribución de presidencia. Nosotros teníamos 34 senadores. Ya no los tenemos", aclararon fuentes del bloque peronista. Le ofrecieron a López un despacho de 50 m2 con baño. No aceptó.

La cosa escaló porque López metió en la Casa un cerrajero privado para que abriera la cerradura que había puesto Villarruel.

¿Por qué es importante quién ocupa cada despacho?

1. No todos los senadores tienen lugar en el Palacio. Estar cerca del recinto es cómodo para las sesiones, le da al senador más acceso a todo, su oficina se convierte en centro de referencia de negociaciones, de espera, de rosca... Los que no están en el Palacio, los mandan al anexo que es a una cuadra.

2. Dentro del Palacio, cuanto más cerca del recinto mejor.

3. Hay una cuestión de tamaño. Hay despachos chicos, medianos y grandes. Un despacho grande cotiza mejor, permite tener a todos los asesores cerca, recibir gente, ser centro de reuniones.

4. Pueden aparecer cuestiones suntuarias como acceso, cercanía del ascensor, ventanas, entre otras.

¿Cómo se reparten los despachos?: el ejemplo de los Menem

Hasta la resolución de Villarruel, que cambia todo, el que se iba le dejaba el despacho al que quería, en acuerdo con su bloque. También es cierto que hasta ahora el Senado nunca había cambiado demasiado en su composición. Ahora necesitás despachos para 10 o 15 senadores de un bloque nuevo (La Libertad Avanza) al que no se le puede dar la resaca del Senado.

Quizás el mayor ejemplo de todo esto, es el histórico despacho de Eduardo Menem en el primer piso a la derecha entrando por la calle Hipólito Yrigoyen.

Eduardo Menem (padre de Martín) fue titular del Senado 8 años y se quedó con una oficina enorme. Fue diseñado por el arquitecto riojano Mario Peralta, y hasta el día de hoy conserva la misma estética. Eduardo mantuvo su lugar hasta 2005, incluso cuando dejó de ser el presidente provisional del Senado.

eduardo-y-carlos-menem-333

En el año 2005, tras 22 años ininterrumpidos como senador, venció su mandato y ocupó su lugar su hermano, Carlos Saúl Menem. Eduardo le dejó su despacho que fue ocupado por el expresidente hasta que falleció el 14 de febrero de 2021.

El heredero de tremenda oficina fue el suplente de aquella lista que encabezaba Menem: Ricardo Guerra, quien además ocupó el puesto de presidente de la Comisión de Presupuesto durante el final del mandato de Alberto Fernández.

En 2023, algo cambió. Los senadores que asumían no tenían el peso de los Menem, pero la provincia de La Rioja no quería perder tan destacado lugar en el Senado.

Por eso, en un acuerdo entre "herederos" decidieron partir en dos aquel histórico despacho. Una parte quedó para Fernando Rejal, senador peronista por La Rioja, respetando los colores del escudo que llevaron los Menem durante su trayectoria política; la otra parte quedó para Luis Paggoto, senador libertario por La Rioja, que llegó a su banca con apoyo de Martín y Lule Menem.

Antes, una partecita del despacho se la habían cedido a la presidencia de la Cámara en época de Gabriela Michetti.

¿Cómo se resuelve esta cuestión?

La resolución en cuestión es clara. La senadora López después del escándalo tuvo que desalojar sus cosas. Según fuentes parlamentarias, la idea de Villarruel es dividir en tres el despacho que ocupaba Leavy y entregárselo a senadores de La Libertad Avanza: "Según nos indicaron, la vicepresidenta quiere que todos los senadores puedan tener un despacho en el palacio", contaron las fuentes.

Aunque no todos están de acuerdo con esta decisión. “Los dueños del Senado de la Nación son los senadores, no la vicepresidenta. Ninguna autoridad puede impedir que un legislador acceda a su lugar de trabajo”, indicó la expulsada López

“Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo”, agregó.