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Ricardo Biasotti contó el verdadero motivo por el que no respondió a las denuncias de Andrea del Boca

Ricardo Biasotti expicó por qué no enfrentó las denuncias impulsadas por Andrea del Boca, que incluyeron acusaciones de distintos episodios de violencia y hasta abuso sexual hacia su hija, Anna Chiara del Boca.

18 abr 2026, 23:23
Ricardo Biasotti contó el verdadero motivo por el que no respondió a las denuncias de Andrea del Boca
Ricardo Biasotti contó el verdadero motivo por el que no respondió a las denuncias de Andrea del Boca

Ricardo Biasotti contó el verdadero motivo por el que no respondió a las denuncias de Andrea del Boca

Ricardo Biasotti fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha (El Trece), en una emisión conducida por Juana Viale, donde abordó sin rodeos uno de los capítulos más polémicos de su vida personal: la denuncia que en su momento impulsó Andrea del Boca, su expareja y madre de su hija, Anna Chiara del Boca.

Al igual que lo hizo en su exposición en el Senado la semana anterior, el empresario dio su versión de los hechos, cuestionó la acusación y se refirió a las consecuencias que tuvo en su vida, principalmente en lo personal como padre de Anna. Pero además, explicó por qué fue que decidió no responder a los feroces señalamientos de la actriz.

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“Mi posición fue siempre proteger la intimidad y privacidad de la nena. Era una menor que estaba siendo expuesta mediáticamente y estigmatizada. Annita nació con un problema visual; decían que tenía una discapacidad terrible, que era hija de un golpeador, abusador", explicó en la mesa integrada por el periodista Edgardo Alfano, la senadora nacional Carolina Losada y el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi.

Alfano dio su punto de vista sobre como la opinión se volcó a favor de la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe): "Es Andrea del Boca la conocida, la de las telenovelas, la que estaba denunciando. ¿Cómo no iban a creere a ella?".

“Me lo hizo ver Guillermo Pardini y me dice: ‘Vos pensá que, cuando hablamos en los medios, siempre hablamos de la víctima y, en realidad, hasta que no se sepa, no sabemos si lo es’. Pero es automático; quizás hay que decir ‘la persona denunciada’ y ‘la denunciante’", se sumó al debate Losada y contó la charla que tuvo con el periodista, que también fue denunciado falsamente.

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Qué pidió Ricardo Biassoti a su hija, Anna Chiara del Boca

Tras varios años de disputa judicial con Andrea del Boca, Ricardo Biasotti habló en LAM (América TV) sobre su presente luego de su reciente paso por el Senado. Si bien en 2023 la Justicia resolvió su sobreseimiento en todas las causas, incluida la más delicada, el empresario dejó en claro que las consecuencias personales persisten, sobre todo en el vínculo con su hija, Anna Chiara del Boca.

En una entrevista con Pilar Smith, se mostró sincero al momento de describir el impacto emocional que le dejó el proceso: "Es difícil seguir. El daño es muy pesado y muy grave".

Al mismo tiempo, remarcó que el acompañamiento de su entorno fue fundamental para poder sostenerse en los momentos más duros, así como el respaldo judicial que le permitió atravesar cada instancia. "Fueron batallas duras con daños y pérdidas importantes", agregó, evidenciando que, más allá de los fallos, las secuelas siguen presentes.

En relación al plano familiar, fue tajante al referirse a la dinámica que se generó con su expareja: "Ella quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija. Hizo todo lo posible y lo logro".

"Es muy triste porque los más dañados son los chicos y ninguno se merece eso. Hay que respetarle sus derechos a tener una familia paterna en su vida, una identidad completa", continuó, poniendo el foco en el impacto que este tipo de conflictos tiene sobre los hijos.

"No tiene mucha explicación porque no es racional, pero bueno, quizás no supo hacerlo de otra manera", expresó sin entrar en detalles sobre el origen de la disputa.

Por último, dejó abierta una puerta a la reconciliación: "Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos, ojalá se de algún día".

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