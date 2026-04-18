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River y Boca: hora, formaciones y cómo llega cada equipo al Superclásico en el Monumental

El equipo dirigido por Eduardo Coudet acumula nueve partidos sin perder, mientras que el conjunto de Claudio Úbeda lleva 12 encuentros invicto. El mal estado del campo de juego y cuáles son las polémicas de la previa.

River y Boca volverán a enfrentarse este domingo en un nuevo superclásico. 

River y Boca volverán a enfrentarse este domingo en un nuevo superclásico. 

Este domingo desde las 17, River y Boca protagonizarán un nuevo Superclásico en el estadio Más Monumental, en un duelo que llega con ambos equipos en racha y peleando arriba en sus respectivas competencias. Tras la polémica por el mal estado del campo de juego, acá está todo lo que hay que saber sobre el Superclásico. ,

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet acumula nueve partidos sin perder, mientras que el conjunto de Claudio Úbeda lleva 12 encuentros invicto. En este contexto, el clásico aparece como una prueba clave para medir el presente de ambos.

El Millonario viene de consolidarse en la Copa Sudamericana tras vencer a Carabobo y quedar como líder de su grupo. Además, atraviesa una racha de cinco triunfos consecutivos en el Torneo Apertura, donde se ubica segundo en la Zona B.

Sin embargo, el equipo sufrió dos bajas importantes: Fausto Vera (esguince de rodilla) y Juan Fernando Quintero (desgarro). Para reemplazar a Vera, Coudet analiza incluir al juvenil Juan Cruz Meza, mientras que en ataque la duda pasa por Ian Subiabre o Kendry Páez.

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El mal estado del campo de juego y cu&aacute;les son las pol&eacute;micas de la previa.&nbsp;

El mal estado del campo de juego y cuáles son las polémicas de la previa.

Boca llega líder en la Libertadores y con una baja clave

Por el lado del Xeneize, llega entonado tras golear a Barcelona de Guayaquil y liderar su grupo en la Copa Libertadores. En el torneo local, se mantiene invicto desde la cuarta fecha, aunque los empates lo relegan al cuarto puesto en la Zona A.

La principal preocupación pasa por la lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura de ligamentos y será reemplazado por Leandro Brey. Además, Boca buscará revertir su flojo historial reciente en clásicos, ya que ganó solo uno de los últimos 12, justamente ante River en La Bombonera.

Probables formaciones y datos del Superclásico

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Subiabre o Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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St&eacute;fano Di Carlo y Gonzalo Montiel (River), Claudio Tapia, Leandro Paredes y Juan Rom&aacute;n Riquelme (Boca) y Dar&iacute;o Herrera (&aacute;rbitro), en la presentaci&oacute;n oficial del Supercl&aacute;sico.

Stéfano Di Carlo y Gonzalo Montiel (River), Claudio Tapia, Leandro Paredes y Juan Román Riquelme (Boca) y Darío Herrera (árbitro), en la presentación oficial del Superclásico.

Datos del partido:

  • Hora: 17.00
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Estadio: Monumental

El Superclásico promete un duelo vibrante entre dos equipos en gran momento, con mucho en juego tanto en lo anímico como en la pelea por los torneos.

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