River y Boca: hora, formaciones y cómo llega cada equipo al Superclásico en el Monumental

290345 El mal estado del campo de juego y cuáles son las polémicas de la previa.

Boca llega líder en la Libertadores y con una baja clave

Por el lado del Xeneize, llega entonado tras golear a Barcelona de Guayaquil y liderar su grupo en la Copa Libertadores. En el torneo local, se mantiene invicto desde la cuarta fecha, aunque los empates lo relegan al cuarto puesto en la Zona A.

La principal preocupación pasa por la lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura de ligamentos y será reemplazado por Leandro Brey. Además, Boca buscará revertir su flojo historial reciente en clásicos, ya que ganó solo uno de los últimos 12, justamente ante River en La Bombonera.

Probables formaciones y datos del Superclásico

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Subiabre o Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

1200x800_postal-stefano-di-carlo-gonzalo-montiel-river-claudio-tapia-leandro-paredes-juan-roman-riquelme-boca-dario-herrera-arbitro-presentacion-oficial-superclasico-1133076-193141 Stéfano Di Carlo y Gonzalo Montiel (River), Claudio Tapia, Leandro Paredes y Juan Román Riquelme (Boca) y Darío Herrera (árbitro), en la presentación oficial del Superclásico.

Datos del partido:

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental

El Superclásico promete un duelo vibrante entre dos equipos en gran momento, con mucho en juego tanto en lo anímico como en la pelea por los torneos.