A puro roce: el baile de Daniela Celis y Nick Sicaro que se volvió viral y alimentó rumores de romance

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Qué le dijo Daniela Celis a Nick Sicaro

Daniela Celis reaccionó con firmeza ante las declaraciones de Nick Sicaro, quien había deslizado públicamente que entre ellos existía un acercamiento. El cruce se dio en un momento especialmente delicado para la influencer, atravesado por cambios en su vida personal.

El contexto no es menor: en los últimos días se conoció la sorpresiva salida de Thiago Medina del hogar que compartía con ella y sus hijas, Laia y Aimé. Según se supo, la decisión respondió a cuestiones personales y a la necesidad de priorizar su bienestar emocional y el de su entorno familiar, aunque la situación rápidamente generó repercusión y especulaciones.

Frente a ese escenario, Celis decidió aclarar públicamente su situación y marcar distancia de cualquier versión que la vincule con un nuevo romance. “¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos”, expresó, visiblemente molesta.

Incluso, fue directa al referirse a Sicaro: “Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo ”.

“Para mí se fue todo al caraj... ya, porque yo no dejé a nadie por nadie. Es como que queda un titular que regalaste a todos los portales ”, agregó, dejando en claro su enojo por cómo se instaló el tema.

Por su parte, el joven no dio marcha atrás y sostuvo su postura: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh? ”, lanzó.

La respuesta de Daniela no tardó en llegar y mantuvo el mismo tono frontal: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi”.