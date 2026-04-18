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A puro roce: el baile de Daniela Celis y Nick Sicaro que se volvió viral y alimentó rumores de romance

Daniela Celis y Nick Sicaro volvieron a mostrarse muy cómplices, esta vez con un baile que encendió las redes y alimentó las especulaciones sobre un vínculo que iría más allá de la amistad.

18 abr 2026, 23:20
A puro roce: el baile de Daniela Celis y Nick Sicaro que se volvió viral y alimentó rumores de romance
A puro roce: el baile de Daniela Celis y Nick Sicaro que se volvió viral y alimentó rumores de romance

A puro roce: el baile de Daniela Celis y Nick Sicaro que se volvió viral y alimentó rumores de romance

Daniela Celis y Nick Sicaro empezaron a mostrarse cada vez más cerca. La duda, sin embargo, gira en torno a la naturaleza de ese acercamiento: ¿se trata de una conexión genuina que nació de manera espontánea o de una estrategia pensada para potenciar visibilidad? En un ecosistema mediático donde la exposición es clave, las relaciones —reales o sugeridas— suelen convertirse en un recurso efectivo para captar la atención.

Apenas salió de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el amigo de Ian Lucas se acercó a Daniela durante sus participaciones en el streaming de la señal. Este acercamiento se dio, además, en paralelo a la salida de Thiago Medina de la casa que compartía con su expareja, lo que alimentó los rumores. Ese “jueguito” público terminó por instalar la duda: si se trata de algo que recién empieza o de una dinámica pensada para captar la atención del público.

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En ese contexto, Nick y Celis volvieron a mostrarse juntos y redoblaron la apuesta: esta vez, a puro roce en un baile que no pasó desapercibido. Con una canción de fondo que marcaba el clima, se movieron con cercanía, complicidad y un ida y vuelta constante de miradas y sonrisas cómplices que alimentaron aún más las especulaciones.

El momento más comentado llegó justo al final de “El Equivocado”: cuando suena la frase “no existe el hombre perfecto ”, la influencer lo señala a su compañera con una sonrisa cómplice y él responde entre risas, siguiendo el juego.

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Qué le dijo Daniela Celis a Nick Sicaro

Daniela Celis reaccionó con firmeza ante las declaraciones de Nick Sicaro, quien había deslizado públicamente que entre ellos existía un acercamiento. El cruce se dio en un momento especialmente delicado para la influencer, atravesado por cambios en su vida personal.

El contexto no es menor: en los últimos días se conoció la sorpresiva salida de Thiago Medina del hogar que compartía con ella y sus hijas, Laia y Aimé. Según se supo, la decisión respondió a cuestiones personales y a la necesidad de priorizar su bienestar emocional y el de su entorno familiar, aunque la situación rápidamente generó repercusión y especulaciones.

Frente a ese escenario, Celis decidió aclarar públicamente su situación y marcar distancia de cualquier versión que la vincule con un nuevo romance. “¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos”, expresó, visiblemente molesta.

Incluso, fue directa al referirse a Sicaro: “Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo ”.

Para mí se fue todo al caraj... ya, porque yo no dejé a nadie por nadie. Es como que queda un titular que regalaste a todos los portales ”, agregó, dejando en claro su enojo por cómo se instaló el tema.

Por su parte, el joven no dio marcha atrás y sostuvo su postura: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh? ”, lanzó.

La respuesta de Daniela no tardó en llegar y mantuvo el mismo tono frontal: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi”.

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