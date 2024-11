"Que nadie se confunda con mentiras": la dura respuesta de un intendente de Kicillof a La Cámpora

Fernández Sagasti cuestionó la postura de Axel Kicillof

La senadora peronista Anabel Fernández Sagasti volvió a reprocharle este miércoles al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, su neutralidad en la interna del PJ, al advertir que "lo personal es político".

“Lo personal es político. No sé qué le pasó por la cabeza. Yo le dije:'Hermano, si tenés carroñeros alrededor tuyo, que se alimentan de esta pelea, volvé a la esencia'", expresó Sagasti en una entrevista con Gelatina.

Las palabras de la senadora se dieron ante los reproches de los cercanos a Kicillof por la forma que tuvo el kirchnerismo de anunciar la candidatura de Cristina Kirchner al PJ, ya que el mandatario provincial se enteró por redes sociales cuando se encontraba en México para la asunción de la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

“Cuando te toca a vos, está bien, y cuando no te toca... A mí lo que me hace ruido y, te digo, hay que mirar para adelante, Axel tiene que estar y hay que convocarlo. Lo que me hace ruido es que, por primera vez, él tiene un cargo institucionalmente superior al de Cristina (Kirchner), que no tiene cargo. Y ahora tiene esta actitud”, recriminó Sagasti.

A pesar de que la interna en el PJ quedó cerrada con la proclamación de la exmandataria como conductora y el saludo respectivo del propio Kicillof, la disputa por el sillón de la calle Matheu sigue generando tensión en el peronismo.

La respuesta de Jorge Ferraresi ante las acusaciones a Kicillof

"Que nadie se confunda con mentiras. Siempre estuve y voy a estar del mismo lado" escribió el intendente de Avellaneda en su cuenta de la red social X, donde citó un recorte de la entrevista de Fernández Sagasti.

Y expresó: "Es tiempo de trabajar y proponer alternativas a Milei. En eso debemos enfocarnos, un peronismo fuerte, unido y con futuro junto a Kicillof".