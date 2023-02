Qué opina el Gobierno nacional sobre la reforma educativa bonaerense para evitar la repitencia en la escuela secundaria

"Tenemos que lograr una escuela a la que vayan todos, que sea más exigente, pero que todos aprendan y encuentren allí su proyecto de vida", afirmó Perczyk en declaraciones radiales este jueves.

Perczyk reconoció que "el problema de la escuela secundaria es la deserción escolar", ya que cuando repiten el año actualmente por llevarse más de las 3 materias previas permitidas, terminan abandonando el colegio directamente. "Los chicos no aprenden todo lo que tienen que aprender y no logramos vincular la escuela al mundo del trabajo”, admitió el ministro de Educación nacional en declaraciones a Radio Urbana.

Según Perczyk, el 55% de los chicos terminan el secundario en tiempo y forma, pero el porcentaje sube a 65% luego de rendir las materias previas en marzo, por lo que defendió la iniciativa, al afirmar que desde el Gobierno "tenemos que lograr que sean más y que aprendan más, que encuentren un sentido en la escuela".

Los argumentos de la provincia de Buenos Aires para ampliar a 16 las materias previas del secundario

Por su parte, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni salió a defender la iniciativa que generó polémica por la eventual caída del nivel educativo con el que pasarán los alumnos cada año del secundario llevándose semejante cantidad de materias previas.

“La educación secundaria necesita una actualización profunda. Venimos trabajando en todas las escuelas de la PBA que son 4500 desde hace un año. Es un número muy importante. Estamos haciendo reuniones. A la escuela secundaria la tenés que cambiar en el régimen académico: La evaluación, la asistencia, el régimen de convivencia. Y además la tenés que cambiar en lo que son los planes de estudio, las materias, los contenidos de la materia, afirmó Sileoni.

El ministro de Kicillof señaló que la provincia está "en ese proceso, que no va a comenzar mañana ni mucho menos. Nos vamos a dedicar este año a trabajar en las escuelas" y señaló que "de ningún modo es un camino facilista, nadie que no apruebe todas y cada una de las materias va a tener el título secundario", aclaró.

Sileoni prometió que a partir de la reforma, aumentarán también la inversión en cantidad de docentes para "acompañar a los alumnos" que se lleven materias.

"Vamos a acompañar mucho más a los estudiantes porque está prevista una inversión de 7 mil millones de pesos. Docentes que los acompañan. Lo digo de modo sencillo, un pibe de los sectores más vulnerables se lleva una materia y no tiene quién lo ayude. Bueno, ahí estamos previendo tutores, estamos previendo un trabajo a contraturno, un trabajo los sábados. O sea que no va a ser precipitado", afirmó.

El ministro de Educación bonaerense también aclaró que "la reforma no se va a aplicar en el ciclo lectivo de este año" 2023 y prometió "trabajar mucho con los docentes en las escuelas para generar el consenso necesario que una transformación de este tipo requiere. No se va a hacer nada que no sea consensuada, discutido y que no haya inversión atrás. No vamos a dejar a las escuelas en la expresión “arreglate”. No. Va a haber mucho Estado atrás para que las cosas sucedan de la mejor manera posible", afirmó Sileoni.