Quién es Juan Pablo Valdés, el hermano que hereda el poder en la provincia de Corrientes

En campaña, Valdés se mostró orgulloso de su vínculo con el actual gobernador, aunque buscó remarcar su trayectoria propia. “Muchos me dicen ‘sos el hermano de…’. Y quiero decirles que por supuesto soy el hermano de Gustavo; lo digo con orgullo, no reniego de mis raíces, como buen correntino. Pero también les recuerdo que hace cuatro años me tocó ser elegido por mi partido para ser candidato a intendente de Ituzaingó. Y junto a mi vice pudimos transformarla. Hoy estoy listo para ser el próximo gobernador de la provincia”, expresó al oficializar su candidatura en julio.

Quién es Juan Pablo Valdés

Valdés nació en Ituzaingó el 25 de agosto de 1983. Inició estudios de abogacía, aunque no llegó a concluir la carrera. Sin embargo, desde chico militó la UCR: en 2018 fue designado como presidente del comité local del partido.

Su etapa de intendente comenzó el 10 de diciembre de 2021. Su gestión se caracterizó por incentivar la obra pública, que incluyó un plan de readecuación hídrica y la reapertura del paso internacional Yacyretá, entre otros proyectos.