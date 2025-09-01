En vivo Radio La Red
Quién es Juan Pablo Valdés, el hermano que hereda el poder en la provincia de Corrientes

El intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés, se impuso en primera vuelta con la fórmula de "Vamos Corrientes". Superó al kirchnerismo por más de 30 puntos y dejó a La Libertad Avanza en cuarto lugar.

De intendente a gobernador: quién es Juan Pablo Valdés, el hermano que hereda el poder en Corrientes
De esta manera, el actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador saliente Gustavo Valdés sucederá en el cargo a partir de diciembre. Estará acompañado en la fórmula por Néstor Pedro Braillard Poccard, quien conservará su lugar como vicegobernador.

valdes

El radical se impuso con más de 30 puntos de diferencia sobre Martín “Tincho” Ascúa, referente del espacio kirchnerista "Limpiar Corrientes", que aspiraba a forzar un balotaje. En tanto, Ricardo Colombi, tres veces gobernador y candidato por "Encuentro por Corrientes", quedó relegado. Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, finalizó en el cuarto lugar.

El triunfo de Valdés llega a pesar de las críticas que despertó su postulación por el vínculo familiar con el actual mandatario. Sin embargo, su candidatura fue presentada por el oficialismo como “una continuidad con renovación”, destacando su gestión en Ituzaingó desde 2021, donde derrotó a Eduardo Burna y llevó adelante obras de infraestructura, un plan hídrico y la reapertura del paso internacional Yacyretá.

En campaña, Valdés se mostró orgulloso de su vínculo con el actual gobernador, aunque buscó remarcar su trayectoria propia. “Muchos me dicen ‘sos el hermano de…’. Y quiero decirles que por supuesto soy el hermano de Gustavo; lo digo con orgullo, no reniego de mis raíces, como buen correntino. Pero también les recuerdo que hace cuatro años me tocó ser elegido por mi partido para ser candidato a intendente de Ituzaingó. Y junto a mi vice pudimos transformarla. Hoy estoy listo para ser el próximo gobernador de la provincia”, expresó al oficializar su candidatura en julio.

Quién es Juan Pablo Valdés

Valdés nació en Ituzaingó el 25 de agosto de 1983. Inició estudios de abogacía, aunque no llegó a concluir la carrera. Sin embargo, desde chico militó la UCR: en 2018 fue designado como presidente del comité local del partido.

Su etapa de intendente comenzó el 10 de diciembre de 2021. Su gestión se caracterizó por incentivar la obra pública, que incluyó un plan de readecuación hídrica y la reapertura del paso internacional Yacyretá, entre otros proyectos.

JUAN-PABLO-VALDES-VOTO-e1756654384397

