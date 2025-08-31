En vivo Radio La Red
Elecciones en Corrientes: a qué hora se conocerán los primeros resultados y dónde ver el escrutinio en vivo

Tras el cierre de los comicios, los correntinos podrán seguir la carga de votos en tiempo real a través del sitio oficial de la Junta Electoral.

Tras el cierre de los comicios en la provincia de Corrientes a las 18 horas de este domingo, comenzó la etapa de recuento de votos para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés y demás autoridades locales. La jornada estuvo marcada por la complejidad de contar con 58 boletas diferentes en el cuarto oscuro, generando una gran expectativa sobre cuándo y cómo se conocerán los primeros resultados.

¿A qué hora se conocerán los primeros datos?

La Junta Electoral de Corrientes informó que los primeros números del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21:00 horas.

Según detalla el diario El Litoral, los primeros resultados provendrán de localidades del interior provincial, con menor cantidad de votantes, como Sauce. En contraste, los datos de la Capital, que concentra aproximadamente el 33% del padrón, suelen procesarse más tarde debido al mayor volumen de mesas.

Dónde seguir el escrutinio en vivo

Para que los ciudadanos puedan consultar los resultados en tiempo real, la Junta Electoral habilitó un sitio web oficial:

Allí se irá actualizando la carga de datos del escrutinio provisorio, permitiendo conocer cómo se distribuyen los votos en toda la provincia.

Escrutinio definitivo: cuándo comienza

Es importante destacar que los datos del recuento provisorio no tienen validez legal. El escrutinio definitivo, que oficializa los resultados, comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 horas, en el edificio de la Honorable Legislatura Provincial.

El conteo final contará con la presencia de apoderados y fiscales de todos los partidos, garantizando transparencia y seguimiento oficial del proceso.

candidatos-gobernador-corrientes

Una elección compleja: 7 fórmulas y 58 boletas

Con siete listas en competencia, el escenario muestra a un oficialismo en una posición de ventaja, pero abierto a un balotaje, por la ruptura de la alianza que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación.

La UCR gobierna la provincia desde hace 24 años y encabeza el frente Vamos Corrientes. Su candidato es Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador y es el favorito en las encuestas, pero la incógnita es si logrará ganar en primera vuelta.

El 21 de septiembre es la fecha definida para un eventual ballotage. Para llegar a esa instancia, ningún candidato tendrá que ganar superando el 45% de los votos ni aventajar por más de 10% al segundo, sumando más del 40%.

Entre las fórmulas opositoras, sobresalen tres. Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, es el postulante del frente que lidera el peronismo, Limpiar Corrientes. Por su parte, La Libertad Avanza impulsa la figura del diputado Lisandro Almirón; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promueve al tres veces gobernador Ricardo Colombi.

