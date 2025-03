Quién fue Osvaldo Bayer y por qué Vialidad demolió un monumento en su honor en Santa Cruz

monumento4.jpeg

Si bien no hay una comunicación oficial del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, fuentes consultadas por La Nación confirmaron que el monumento fue removido por sus operarios porque “no contaba con ningún expediente o documento que haya autorizado su instalación en ese lugar, en tanto que su ubicación no cumplía con la normativa vial y complicaba el desagüe en época de lluvia”.

La estructura estaba en el Paseo de la Memoria, en los jardines del Complejo Cultural de Río Gallegos, un lugar que propone mantener presente el recuerdo tanto de las luchas sociales de la Patagonia como de la violencia del Estado en distintos momentos de la historia nacional.

"Hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita", es la frase del historiador que se rememoraba al pie del busto con su figura.

La decisión de destruir el monumento, que rendía homenaje también a la lucha de los 1.500 peones rurales fusilados durante las huelgas patagónicas de 1920 y 1921, generó repudio en distintos sectores de la provincia.

Repudio en Santa Cruz

Ante la demolición, funcionarios del gobierno actual de Santa Cruz expresaron su sorpresa y preocupación por la falta de comunicación previa desde Nación, según le confirmaron fuentes de la administración de Claudio Vidal a La Opinión Austral.

Oficialmente, fue la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Santa Cruz la encargada de expresar el rechazo de la gestión provincial a lo que calificaron como una "actitud violenta" y una "destrucción total”.

babyer.jpg

La inauguración del monumento, en marzo de 2023, con la entonces gobernadora Alicia Kirchner y Esteban Bayer, hijo del periodista e historiador fallecido.

"El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos repudia y rechaza enérgicamente la actitud violenta manifestada en la destrucción total de un monumento histórico", expresaron en un comunicado.

"No avalamos la violencia ni las medidas coercitivas que atentan contra el sentimiento profundo de nuestra comunidad, especialmente en una fecha de reflexión sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia que es el 24 de marzo del 1976, fecha de golpe cívico militar que llevo al terrorismo de Estado la desaparición, tortura, apropiación de miles de argentinos", continuaron.

Por su parte, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se expresó en sus redes sociales, donde anticipó: "Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza".

pablo grasso.png

Quién fue Osvaldo Bayer

Osvaldo Bayer fue un historiador, escritor, periodista, intelectual, profesor, sindicalista y militante político que falleció el 24 de noviembre de 2018, a los 91 años. De 1952 a 1956 estudió Historia en la Universidad de Hamburgo, y, ya de regreso a la Argentina, se dedicó a la historia, al periodismo y al gremialismo. Trabajó en los diarios Noticias Gráficas y en Clarín, donde fue secretario de redacción. Entre sus libros destacan su saga sobre “La Patagonia trágica”; “Los anarquistas expropiadores y otros ensayos”; y “Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia”.

El 20 de abril de 2003, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires le otorgó el grado de Doctor honoris causa por su trayectoria en el campo de los derechos humanos, la literatura y el periodismo. Bayer expresó en su discurso de aceptación las siguientes palabras: “Hace 27 años empezaba esta dictadura que hizo desaparecer a tantos queridos amigos y que a uno lo obligó a irse del país".

BAYER.jpg

Y agregó: "Yo no voy a perdonar nunca a la dictadura por tener que irme por escribir 'La Patagonia rebelde'. Con un cambio absoluto y total también para mis hijos y mi mujer. Pero esto no es nada comparado con aquellos que perdieron la vida o sus hijos. Ninguna persona con un mínimo de sentimiento humanitario puede soportar una cosa así".

Bayer cerró su discurso asegurado: "Recibir este premio que uno nunca soñó. Cuando yo tuve que irme, el brigadier de aviación que estaba en Ezeiza me dijo: ‘Usted jamás va a volver a pisar tierra de la Patria’. Y hoy no sólo piso tierra de la Patria, sino que me dan un premio”.