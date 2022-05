Quieren eliminar el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe

Los legisladores consideran que sus programas “en nada cambian la realidad de la mujer víctima de violencia”.

La iniciativa generó el repudio de distintas organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y sectores políticos. Proponen la derogación de la ley provincial número 14.038, que modificó la estructura ministerial del Gobierno y creó la cartera que hoy conduce la ministra Florencia Marinaro.

”Lo que venimos a denunciar nuevamente es la inutilidad total de esta política de erigir una megaestructura, como un ministerio, y asignar recursos a una innumerable cantidad de programas que, luego, en nada cambian la realidad de la mujer víctima de violencia”, indicaron los legisladores.

El proyecto alude a la “difícil situación económica por la que estamos atravesando como sociedad”, que “exige del poder administrador una especial visión a la hora de la asignación de recursos, para asegurar un máximo aprovechamiento y evitar el despilfarro”.

”Frente a la dramática realidad que le toca vivir a gran cantidad de santafesinos, vemos con mucha preocupación cómo desde el Estado hay decisión política para atender temas claramente menores en el orden de prioridades de las necesidades santafesinas”, añade el escrito.

El proyecto generó inmediatas reacciones de rechazo parte de integrantes de organizaciones políticas y defensoras de los derechos de las mujeres, entre ellas la diputada Lucila De Ponti, quien sostuvo que “se busca culpabilizar a las mujeres y las diversidades de los déficits, carencias y deudas que la política tiene con la resolución de otros problemas sociales”.

Qué opina Javier Milei del Ministerio de la Mujer

“En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley”, expresó este domingo Javier Milei, ante un efusivo público que lo acompañó en la presentación del libro " El Camino del libertario".

El diputado, que sorteó su quinto sueldo durante la semana, fue entrevistado por Viviana Canosa, que aseguró que las mujeres no son “víctimas”: “Yo no me siento menos que un varón, de ninguna manera”.

También, el líder libertario, tuvo palabras hacia la juventud”: “Los jóvenes tienen menos tiempo de exposición a la educación pública, que es un lavado de cerebros”.

“El rol de la juventud es fundamental. Los jóvenes son rebeldes contra el statu quo. Cuando ves las estructuras de todos los partidos grandes, todos tienen algún punto del manifiesto comunista. La corrección política en la Argentina es el socialismo. Ellos se hacían preguntas y se encontraban con una muralla de socialismo. Y la rebelión natural es liberal”, continuó.