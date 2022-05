Javier Milei prometió eliminar el Ministerio de la Mujer si llega a ser presidente: "No voy a pedir perdón por tener pene"

“En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley”, expresó este domingo Javier Milei, ante un efusivo público que lo acompañó en la presentación del libro " El Camino del libertario".