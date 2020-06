Ya en su casa, Insaurralde contó su experiencia: "Al quinto día me convertí en un paciente grave"

Mejora la salud de Martín Insaurralde tras la transfusión de plasma

Desde su casa, donde aún permanece aislado a la espera del alta definitiva, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, relató como vivió su internación, dio detalles del tratamiento con plasma de recuperado y explicó: "Al quinto día me convertí en un paciente grave".

En una entrevista exclusiva en Realidad Aumentada, con Jonatan Viale, el jefe comunal afirmó que "aún faltan unos días para negativizar" y explicó que se encuentra aislado en su habitación "porque todavía no puedo tener contacto con la familia, tengo el alta clínica pero se necesitan dos hisopados negativos", al tiempo que señaló que en el quinto día su cuadro se deterioró.

"El miércoles comienzo con síntomas después de la reunión que tuve con el ministro Arroyo, fue a la tarde en la municipalidad cuando siento calor y tenía 38,5° de fiebre. Cancelé la agenda y me vine a casa, le dije a Jésica que me sentía mal y me acosté; pensé que tenía una gripe o una bronquitis. Pasé una noche horrible y a la mañana siguiente llamé a mi médico y me hisopé. El jueves me quedé aislado, sin la familia, y esperamos el resultado el viernes, cuando me dio positivo me vino a buscar el SAME"

Según explicó, en el comienzo de la enfermedad tenía "fiebre constante y dolor de garganta, síntomas de una gripe fuerte", sin embargo al quinto día su cuadro se deterioró.

"Cuando entré me hicieron una tomografía y me sale bien. Tenía el virus en los bronquios pero era normal. El quinto día fue complicado, me hicieron chequeo general y vieron que se me había reducido la capacidad pulmonar, de un paciente leve pasé a uno grave. Me hicieron otra tomografía y ahí vieron que la neumonía avanzaba, tenía tomados los dos bronquios, por eso se toma la decisión con distintos tratamientos, entre ellos plasma y corticoides. Rápidamente nos incluímos en el CUCAIBA para solicitar el plasma, se solicita diciendo cuáles son las patologías y mi oxigenación era menor al 93%. El plasma está recomendado para pacientes críticos y graves, pero hasta ese momento yo no lo era".

En ese sentido, Insaurralde explicó que quien autoriza el tratamiento es CUCAIBA, el cual es responsable de enviar el plasma. "Se pasa en una hora o 45 minutos. A las 24 horas comencé a sentirme muy bien y las 48 horas había recuperado capacidad respiratoria y los bronquios se me habían desinflamado, pero atribuir todo al plasma es una locura", relató.

Y agregó: "Lo autorizan por la característica de cada enfermo, es un recurso finito. Todavía está en estudio si es beneficioso o no, pero está claro que prácticamente no tiene contraindicaciones. A los pacientes críticos le hacen una segunda transfusión a las 48 horas, yo era grave".

Además, el Intendente de Lomas de Zamora se refirió al posible regreso a una cuarentena estricta y señaló: "Ahora hay que atender una situación extrema y debemos resolver la dicotomía entre salud y economía, porque es una discusión falsa. Al mundo que abrió le fue mal, al que cerró la fue mal".

"El esfuerzo fue enorme en estos 100 días, con gente que se quedó sin trabajo, que no tiene qué darle para comer a sus familias. Es terrible ver la cara de angustia de muchos vecinos que no saben cómo van a volver a empezar y la etapa que se viene es la más difícil. Nos preparamos sabiendo que iba a pasar y no colapsó el sistema de salud gracias al esfuerzo de la sociedad y la decisión del Presidente, porque podría haber sido mucho peor"

Para finalizar, opinó sobre las posibles restricciones en el transporte público y afirmó que debería llevarse adelante de un modo "quirúrgico". "Se puede hacer un ajuste para tratar de seguir aplacando la curva en estos 15 días, porque todavía nos faltan 60 para pasar el invierno", concluyó.