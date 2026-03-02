En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Gremios
EN MEDIO DEL PARO

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y les reiteró que la negociación salarial es "competencia de las provincias"

Una medida de fuerza docente postergó la vuelta a las aulas de millones de estudiantes en todo el país. La Nación reiteró que los salarios dependen de las provincias pero confirmó un nuevo encuentro para la próxima semana.

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y les reiteró que la negociación salarial es competencia de las provincias

El inicio del ciclo lectivo 2026 quedó atravesado este lunes por un nuevo paro docente que impactó en 15 provincias y postergó el regreso a las aulas de millones de estudiantes en todo el país. La medida coincidía con la fecha prevista para la vuelta a clases y volvió a tensionar la relación entre los gremios y el Gobierno.

Leé también Gremios docentes bonaerenses ratificaron el paro del 2 de marzo y los estatales pidieron reabrir las paritarias
Gremios docentes bonaerenses ratificaron el paro del 2 de marzo. 

En ese contexto, la administración nacional informó que mantuvo una reunión con representantes sindicales a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Del encuentro participaron autoridades del Consejo Federal de Educación y dirigentes de los principales sindicatos del sector.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la convocatoria se realizó en el marco de la medida cautelar dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones. En la reunión, los representantes del Gobierno reiteraron que "la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, adelantó la cartera a cargo de la ministra Sandra Petovello.

El impacto del paro

La huelga tuvo impacto en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Entre los reclamos se reiteraron la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor presupuesto educativo y una recomposición salarial frente a la inflación.

En la provincia de Buenos Aires el conflicto cobró especial relevancia. La administración de Axel Kicillof había logrado, desde 2019, comenzar los ciclos lectivos sin paros de magnitud, pero esta vez las negociaciones quedaron estancadas. El sistema educativo bonaerense es el más grande del país, con más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos y alrededor de 5,2 millones de estudiantes.

El Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) rechazó la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, con un 1,5% retroactivo a diciembre, al considerarla insuficiente frente a la inflación. De acuerdo con la oferta desestimada, el salario de un docente ingresante se ubicaría en $762.200, el de jornada extendida en $961.000 y el de doble cargo en $1.524.300.

La gobernación provincial convocó a una nueva reunión paritaria para el 4 de marzo, con el objetivo de alcanzar un entendimiento antes del 13 de marzo, fecha límite para la liquidación de haberes. Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que buscan garantizar la normalidad en las escuelas en los próximos días.

El conflicto también dejó en evidencia matices dentro del sindicalismo bonaerense. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) promovió inicialmente la huelga, mientras que Suteba, encabezado por Roberto Baradel, puso el acento en reclamos dirigidos al Gobierno nacional, como la reapertura de la paritaria federal y el refuerzo presupuestario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Gremios Docentes Salario Provincias
Notas relacionadas
Gremios de la CGT se suman al paro nacional docente y peligra el inicio de clases del lunes
Paro docente en la provincia de Buenos Aires: más de ocho millones de alumnos, sin clases
El Gobierno elevó el nivel de seguridad a "alto" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar