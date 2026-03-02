¡Escándalo! Se filtró una foto de L-Gante en la cama del camarín de la China Suárez

El referente del RKT respondió: “Eso fue un chistecito por ese momento, no para Wanda, no. Ese chiste no le iba a dar gracia”, y contraatacó intrigado: “¿Cómo les llegó esa foto?”.

L-Gante en el camarín de la China Suárez En el barro

En simultáneo, Pía Shaw retrucó: “Nosotros tenemos todo, Wanda no la vio nunca (a la foto) la está viendo”.

Sin embargo, L-Gante evitó aclarar a quién estaba dirigida la imagen. Sobre el uso del camarín, explicó que el suyo estaba “a la vuelta”, lo que despertó aún más suspicacias. Yanina volvió a indagar: “¿Si vos tenías camarín por qué fuiste al de la China, para joder?”.

“De molesto”, respondió Elian. Además, aseguró que durante las grabaciones de la serie no se cruzó con la actriz y que no compartieron escenas, dejando en claro que no existió ningún encuentro entre ellos.

La foto, el contexto y el momento sentimental de los protagonistas volvieron a poner en el centro de la escena un vínculo que, aunque negado, sigue generando ruido en el mundo del espectáculo.

Cómo fue la grabación de la escena hot de L-Gante en la serie En el barro

Tras su visita a Sálvese Quién Pueda (América TV), Elian Valenzuela se animó a contar cómo fue grabar la escena más jugada de En el barro, la serie que arrasa en Netflix. Sin filtros, reconoció lo incómodo que fue exponerse completamente frente a cámaras y equipo técnico.

“La pasé terrible”, dijo L-Gante. El cantante detalló que se trató de una escena de alto voltaje que implicó varios intentos hasta que quedó lista: “Es una escena desnudo, así como en el estudio que estamos ahora y varias personas, yo desnudo literal y lo repetimos tres veces”.

Consultado sobre cómo manejó la tensión del momento, especialmente ante la posibilidad de una reacción física inesperada, fue sincero: “La controlé bastante bien; sentí miedo y verguenza pero cuando arranqué, arranqué”.

Además, reveló que intentó poner un límite en medio de la incomodidad: “Le dije que no me enfoquen tanto”, dijo L-Gante. Y explicó que no dimensionaba lo explícito que sería el rodaje hasta que estuvo ahí: “No estaba tan al tanto de que estaba esta escena; me lo aprendí al guión en una hora y media”.

Por último, dejó en claro que le gustaría seguir explorando el camino de la actuación, aunque admitió que todavía no recibió el llamado para participar en En el barro 3.