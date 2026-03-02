Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y habla de "inflación empezando con cero" para agosto

El jefe del Palacio de Hacienda también envió un mensaje a los empresarios para que inviertan: “el riesgo kuka” no existe más, porque “el kirchnerismo no va a volver”, enfatizó.

Caputo destacó la aprobación de las leyes de reforma laboral y de Inocencia Fiscal, y dijo que ambas tienen como objetivo formalizar la creación de empleo y fortalecer el financiamiento dentro del mercado interno a través del ahorro de los argentinos.

Respecto de la situación en Medio Oriente, Caputo afirmó que “es un shock externo fuerte, difícil saber cuánto puede durar", y admitió que "está afectando la apertura de los mercados y tendrá consecuencias”.

“Me alegro de la decisión del presidente de estar alineado del lado adecuado”, dijo Caputo, aunque ante la consulta sobre el impacto que tendrá la guerra en el país, dijo que el “mejor escudo contra shocks externos es tener los fundamentales en orden”.

Expectativas por el blanqueo de los dólares del colchón

dolares en el colchón.jpg

El ministro de Economía, Luis Caputo estimó que existen cerca de US$170.000 millones en los colchones que podrían canalizarse en crédito a empresas.

Explicó que desde el Gobierno “hoy estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI", pero aclaró que lo hacen teniendo en cuenta que "haya poca volatilidad", para evitar ponerle un piso.

"Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”, advirtió.

Caputo sostuvo: “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”.

“El tipo de cambio flota dentro de las bandas. Nuestro objetivo es seguir acumulando reservas, pero de manera inteligente. Teniendo en cuenta la demanda de dinero y la profundidad del mercado”, insistió el funcionario.

Por otro lado, subrayó que el cepo está levantado en un “90%”.

“El Banco Central es muy cauteloso y nosotros también. Hicimos demasiado esfuerzo para cambiar cosas y no va a cambiar nada si salimos totalmente dentro de un mes, cuatro o cinco”.

Respecto de la inflación, señaló: “La idea es seguir manteniendo el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés”. “En febrero creo que la inflación dará más baja que 2,9%, pero cuánto es más difícil saberlo”, aclaró el ministro.

En esa línea sostuvo que si se mantienen "en este curso, tranquilamente la inflación puede empezar con cero en agosto”, tal como lo prometió el presidente Javier Milei, aunque aclaró que a lo sumo puede demorarse algún mes.

Caputo descartó un canje de los bonos que vencen en 2029 y 2030 que habían sido emitidos para la reestructuración de la deuda por Martín Guzmán.

“Cuando se hacen los números finitos, con una participación de 60% veías que el ahorro en términos de flujos no era significativo, era solo de US$1000 millones”, explicó Caputo para justificar la decisión de no avanzar en ese sentido.