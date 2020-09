Quirós advierte a Nación por las clases al aire libre: "La situación es demasiado dolorosa como para que la política partidaria sea parte de esto"

"Si vivís con alguien mayor a 65 años o de riesgo, por favor, no salgas", fue el mensaje del ministro a los jóvenes por el Día de la Primavera (Foto: captura de TV)

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este lunes su habitual reporte sanitario e hizo especial referencia a la reunión que mantendrá hoy con las autoridades de Nación -los ministros Nicolás Trotta y Ginés González García- para discutir el protocolo de las clases al aire libre en territorio porteño. Rescató "la capacidad de diálogo" que posee con ellos y dio por tierra que "haya aspectos políticos" en la discusión por las clases en plazas.

"Vamos con la ministra (de Educación) Soledad Acuña a una reunión de trabajo. Tenemos las capacidades técnicas y la capacidad de diálogo para intentar construir un camino para los ciudadanos de la Ciudad, que es la jurisdicción que nosotros tenemos que cuidar", manifestó el funcionario porteño.

Y agregó, casi a modo de advertencia: "De ninguna manera considero que aquí haya aspectos políticos, creo que la situación es demasiado dolorosa y compleja, sobre todo en los niños, como para que la política partidaria sea parte de esto. Esa visión que tenemos en la Ciudad es la que aplicamos durante toda la pandemia",

Quirós señaló que si la propuesta de impartir clases en plazas y calles cercanas a los chicos es rechazada, continuarán "dialogando, compartiendo información, discutiendo las propuestas y viendo qué alternativa podemos encontrar en común" porque la idea es "resocializar a los niños y familias que perdieron el vínculo escolar, los daños con el tiempo pueden volverse irreparables".

Finalmente, en el Día de la Sanidad, el ministro de Salud hizo un especial llamado a los jóvenes por el festejo del Día de la Primavera.

"Para este día particular es muy importante que se cuiden y, si alguno tiene el más mínimo síntoma que no sea lo habitual de su día cotidiano, va a ser indispensable que no salgan. Si vivís con alguien mayor a 65 años o de riesgo, por favor, no salgas. Hay que ser solidario con el conjunto. Si vos no te contagias, no ponés en riesgo al otro. Hoy es el día para hacer un esfuerzo especial", concluyó.