Semana decisiva: las claves de la disputa entre Nación y Ciudad por las clases en espacios públicos

Soledad Acuña y Nicolás Trotta (Foto: Ministerio de Educación de la Nación)

La disputa entre Nación y CABA por la situación de las clases presenciales se incrementó exponencialmente mientras aumentaba el conflicto general entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta: los tiempos de paz y consenso terminaron desde el conflicto de la Policía bonaerense y la posterior quita de la coparticipación a la Ciudad.

Un conflicto enhebró al otro al punto que, tras una primera negativa del Ministerio de Educación al protocolo presentado por el Gobierno porteño, la cuestión se volvió “la máxima prioridad” según lo que afirmó Horacio Rodríguez Larreta en el anuncio de la siguiente fase de la cuarentena. El viernes en la conferencia de prensa, antes de cualquier anuncio, el Jefe de Gobierno habló sobre Educación.

“Nos están marcando la agenda”, se quejó el Ministro Nicolás Trotta en la reunión que mantuvo por la mañana del viernes con Soledad Acuña. Desde el Ministerio de Educación nacional tienen una postura firme: “En estas condiciones epidemiológicas, no se puede regresar”.

Ciudad primero propuso un regreso a las aulas para los alumnos que perdieron regularidad en el sistema educativo por falta de computadoras o conectividad; o por su situación social y económica. El proyecto fue rechazado.

Después pasó a la habilitación de espacios abiertos como plazas públicas y otros parques. La propuesta, en principio, no fue bien recibida ni por el ministerio Nacional y ni por los gremios. "No vamos a exponer a los chicos", aseguran en el ministerio de Trotta, donde creen que esos espacios no resultan los más propicios ni familiares para los estudiantes.

¿Qué cambió?

Ciudad intenta mostrar que tiene controlada la situación epidemiológica, con una meseta aplanada de casos en las últimas 7 semanas.

En esa línea, sabiendo las dificultades que tiene por delante para convencer a la Comisión Ad Hoc del Consejo Federal, con Rodríguez Larreta a la cabeza busca la vuelta de cierta presencialidad educativa.

Todo hace indicar que tampoco tendría el visto bueno en esta oportunidad, pero desde el Gobierno porteño le confirmaron a A24.com que seguirán insistiendo. Desde Nación también lo saben.

“No queremos hablar antes de la reunión, queremos escuchar a los ministros de salud”, indicaron a A24.com desde Nación. El encuentro será el lunes a las 13.

Ciudad y Nación sacarán a la cancha a todos sus jugadores: Soledad Acuña, (ministra de Educación) y Fernán Quiros (ministro de Salud) buscarán convencer a sus pares Trotta y Ginés González García. CABA hará su segundo intento en búsqueda del regreso de la presencialidad.

Desde Nación se quejan: “Nos quieren poner en el lugar de decir que no”. En Ciudad retrucan: “No tienen argumentos para decir que no”.

Gremios docentes

“Hay solo dos gremios que se oponen. Dos de diecisiete. Con los quince restantes venimos hablando y trabajando en estos protocolos”, aseguran desde Ciudad. La referencia es para UTE y Ademys, quienes tienen la postura más dura contra el Gobierno porteño. “No son gremios, son partidos políticos con representación en el gobierno”, dicen en Ciudad.

El Ministerio nacional aclaran que mantienen diálogo constante con todos los gremios y reconocen que las decisiones las toman en diálogo con todos los actores del sistema. Los docentes lo son, pero su voz se suma a los otros factores.

La batalla por la conectividad

La pelea por las computadoras es otra de las cuestiones. Tras la reunión del 3 de septiembre, Nación se comprometió a asistir a CABA con la distribución de 6.500 computadoras y conectividad de red para aquellos estudiantes que habían perdido contacto con el sistema. Diez días después comunicaron que estaban disponibles para que sean retiradas por CABA.

El Ministerio le exige a CABA que presente la nómina de estudiantes para poder geolocalizarlos y brindar la conectividad correspondiente. Desde el Gobierno porteño vieron como un buen gesto y aceptaron las computadoras, pero creen que no resuelve la cuestión que ellos habían planteado.

Además, protestaron por la propuesta de Nación por la conectividad: “Presentaron datos móviles para sólo dos días, ¿Los otros 28 días del mes qué hacemos? ¿No se conectan?”.

Desde Nación afirman que la presentación contemplaba el uso de datos móviles y la conectividad correspondiente. El tire y afloje continúa. Se calienta la previa a la reunión del lunes.

En Ciudad tampoco ven con buenos ojos entregar la lista de chicos a Nación. Quieren que les entreguen las computadoras y que los chicos las retiren por las sedes del gobierno porteño.

Mientras, las netbooks siguen en poder de Nación.

Tiempo de definiciones

El lunes difícilmente se defina algo, pero CABA está decidido a ir a fondo por la vuelta a clases.

Nación entiende que la decisión se tendrá que definir dentro de los parámetros que sugiera el Ministerio de Salud y que consensuaron en su momento los 24 ministros de todo el país, incluida la Ciudad de Buenos Aires.