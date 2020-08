Quirós: "Lo que dice el Presidente es correcto, pero hay que preguntarle al PAMI por qué contrata camas en el conurbano y no en la Ciudad"

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este viernes una conferencia para brindar el reporte sanitario porteño y sumó un nuevo capítulo en la polémica con el PAMI. Ratificó la veracidad de los dichos de Alberto Fernández -el 15% de los pacientes porteños de la obra social fueron derivados al conurbano- pero consideró que es el servicio previsional de los jubilados el que debe responder sobre los convenios que firma y por qué son en la Provincia y no en la Ciudad.

"Quiero afirmar que los dichos del Presidente son correctos: el PAMI tiene el 15% de sus pacientes en el conurbano. Tienen que preguntarle al PAMI por qué contrata camas en el conurbano y no en la Ciudad", descargó el funcionario porteño, quien intentó evitar un conflicto con el primer mandatario nacional.

Y agregó: "Nunca afirmé que el presidente esté mal informado. Muchas obras sociales de la ciudad atienden a gente del conurbano (y al revés). Es un hecho habitual. El PAMI es autárquico y ellos firman los convenios, deciden dónde están las camas del PAMI y deberían explicar por qué", descargó el funcionario porteño.

Sobre la situación sanitaria porteña, Quirós afirmó: "De las 1.500 camas de internación general hay ocupadas el 55%. De camas COVID, tenemos ocupado el 64%. La Ciudad tiene un sistema de salud que se ha fortalecido por la pandemia. Cada prepaga tiene que dar fe a sus afiliados de dónde los va a atender y cómo".

Consultado sobre las afirmaciones de Daniel Gollan, ministro de salud bonaerense -"sin vacuna, es inimaginable lo de cientos de miles de personas a la Costa"- su par porteño dijo: "Habría que preguntarle a Gollan su interpretación".

Sin embargo, terminó deslizando su opinión personal: "Mirar hacia adelante es muy complejo. Preferimos ver los datos y decir lo que va pasando semana a semana. Hablar de lo que va a pasar en 3 ó 4 meses es demasiado complejo y el margen de error es demasiado grande".

Quirós opinó sobre la "Polémica Canosa"

En las últimas horas, una nueva polémica surgió en los medios luego de que la periodista Viviana Canosa consumiese al aire una botella con dióxido de cloro (CDS) -químico potencialmente peligroso promocionado como supuesta cura para el coronavirus- y confirmase que lo hace habitualmente contra el COVID-19.

"Argentina tiene una actividad regulatoria de insumos médicos: el ANMAT. Y tenemos que ser respetuosos de lo que nos dicen. El dióxido de cloro no está permitido. Le digo a la ciudadanía que utilice los tratamientos y elementos de prevención que las entidades regulatorias recomiendan y recomiendo a los comunicadores no comunicar diferente a la normativa. Esto genera confusión y un daño en la salud de los humanos. Para eso están los expertos que saben", expresó el ministro.

La Ciudad "no va a hacer uso" del criterio de considerar caso positivo a convivientes de infectados

"No vamos a hacer el uso de esa posibilidad. Es una práctica habitual en las pandemias, solemos hacerlo con el dengue. Habría que tener poca capacidad de respuesta con los test diagnósticos para aplicarlo porque, cuando se le dice a una persona que tiene coronavirus, le pedimos un esfuerzo muy grande, y para ello se requiere la confirmación. No puede salir, debe aislarse, no ir a trabajar. Sería razonable que alguna jurisdicción la aplique", concluyó el funcionario porteño.