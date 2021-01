Quirós calificó como "poco prudente" la idea de modificar la modalidad de aplicación de las vacunas contra el Covid-19

El responsable de Salud de la Ciudad, en conferencia de prensa (Foto: captura de pantalla).

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ratificó este miércoles que el objetivo del gobierno porteño es comenzar las clases el 17 de febrero “con la mayor presencialidad posible”. Y por otro lado, opinó sobre la polémica generada luego de que desde el Gobierno admitieran eventuales cambios en la aplicación de la vacuna Sputnik V. Para el funcionario es "poco prudente", cambiar las modalidades de aplicación.

En su habitual reporte epidemiológico, Quirós insistió con la idea de no modificar el calendario escolar, pese al rechazo de algunos gremios docentes. "El daño de los niños por no tener actividades presenciales es muy alto. Debemos empezar las clases y esas clases deben tener la mayor presencialidad posible", afirmó, para luego agregar: "Nuestra decisión política es iniciar las clases con la mayor presencialidad".

Por otro lado, el funcionario también se refirió al caso del paciente con Covid-19 que murió poco después de que un juez ordenara que se le aplicara un tratamiento con dióxido de cloro. Y del mismo modo que casi todos los integrantes del área de la Salud, rechazó su aplicación.

"Ese tratamiento con dióxido de cloro no está aprobado por la Anmat, está prohibido en la Argentina. Si la Anmat no aprueba un medicamento, es un medicamento que no debe aplicarse a humanos en nuestro país", afirmó.

En otro orden, también opinó sobre la polémica en torno de las declaraciones de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien admitió que el Gobierno estudiaba la posibilidad de retrasar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V para garantizarles la primera a todas las poblaciones de riesgo.

"Me parece poco prudente cambiar las modalidades de aplicación que se evaluaron en la fase 3. Es preferible cumplir con los esquemas de vacunación tal cual fueron investigados en esa etapa", expresó.