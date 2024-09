Radicalismo: Petri cruzó a Lousteau por pedir la expulsión de quienes apoyaron el veto de Milei

En consecuencia, Facundo Manes y otros diputados de la UCR pidieron que se realice un "reordenamiento" y saquen del bloque a quienes "causaron un daño a la credibilidad" del partido.

Qué contestó el ministro Petri al pedido de expulsión de diputados del bloque radical

Al respecto, el ministro Petri marcó que quienes piden la expulsión "no son dueños del partido" y "la UCR no tiene propietarios".

"No tienen derecho a expulsar a Diputados radicales votados por la ciudadanía que venían en la boleta de Bullrich-Petri" indicó el ministro de Defensa y señaló que el senador "Martín Lousteau y los que hoy piden expulsiones perdieron la interna".

"Representamos a los millones de afiliados y simpatizantes radicales que dijeron 'basta' al populismo y decadencia argentina, que reconocieron en Javier Milei la única posibilidad de salir del atolladero fracasos, de la desgracia del kirchnerismo para abrazar las ideas de la libertad, que son las que, desde los inicios de nuestro partido impulsaron Leandro Alem y Marcelo T. de Alvear", marcó Petri.

En esa línea, recordó que "el radicalismo nació como un partido defensor de las libertades individuales. Defensor de una economía de libre mercado, equilibrio fiscal, reglas claras y previsibles y estado de derecho".

Y agregó: "El comercio y la industria no necesitan protección sino libertad, decía Don Leandro. Era siguiendo el camino de Alem y es abrazando las ideas de la libertad que impulsa Javier Milei, el camino para sacar a la Argentina adelante".

El pedido de expulsión del bloque de Diputados del radicalismo

Un grupo de diputados radicales pidió sacar del bloque a quienes se reunieron la semana pasada con el presidente Javier Milei y apoyaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

Encabezados por Facundo Manes, diputados radicales le pidieron a Rodrigo de Loredo (jefe del bloque en la cámara baja) que haga un "reordenamiento" para "reafirmar los valores de la identidad de nuestro espacio político". Si bien Martín Lousteau no firmó el documento, porque es senador, se manifestó en contra del veto presidencial.

La oposición necesitaba 172 votos positivos para voltear el veto presidencial pero no los consiguió, en parte, gracias a un grupo de diputados radicales que habían votado a favor de la ley cuando se trató en junio pero cambiaron de opinión luego de reunirse con Milei esta semana.

Al respecto, el grupo encabezado por Manes expresó su "malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la Ley Previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía".

"Estos hechos sumado a la sobreactuación innecesaria de una foto con el Presidente de la Nación constituyen un claro mensaje político de pertenencia al oficialismo, que resulta incompatible a la pertenencia al Bloque Radical que no integra el gobierno actual", denunciaron.

Por esas razones, consideraron necesario "un replanteo y un reordenamiento del Bloque de Diputados de la UCR, dejando que quienes han elegido otro camino lo transiten, y reafirmando los valores de identidad de nuestro espacio político".

El presidente Javier Milei encabezó un encuentro con diputados radicales en Casa Rosada antes de la votación por el veto.

Qué dijo De Loredo, titular del bloque de diputados de la UCR

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, lamentó que algunos radicales "cambiaron de opinión y permitieron que el gobierno sostenga su veto"; sin embargo, no sostuvo el pedido de expulsión.

En cambio, cruzó también a Lousteau por hacer "acuerdos" con el kirchnerismo y dijo que, en caso de que sea así, "deberían apartarse del radicalismo".

"El radicalismo tiene un adversario y una contracara cultural que es todo lo que representa la cultura del peronismo, y particularmente el kirchnerismo", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, agregó: "Si alguien está explorando algún tipo de acuerdo electoral con los que vinimos a cambiar, están en su derecho, pero córranse del radicalismo porque es algo que supera las personas y produce un daño identitario muy grande".

Asimismo, el diputado cuestionó también la expresión radical que se reunión con el presidente Javier Milei, se fotografió en Casa Rosada y avaló el veto presidencial a la ley de actualización de jubilaciones. "No lo tomé bien y trabajé para que eso no sucediera. No estoy de acuerdo para nada con estas reacciones extremas que caen en contradicciones", sentenció.