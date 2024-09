"A la Casa Rosada no vuelven más": el Gobierno acusa de "traidores" a los radicales por votar en contra del DNU de la Side

"Los radicales traicionaron el acuerdo que alcanzaron con el presidente Milei en la reunión del miércoles en la Casa Rosada. Si te sentás a la mesa con el Presidente, acordás algo y después te das vuelta. Bueno, así son los radicales", dijo a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada.

La primera reacción fue minutos después de que los bloques del radicalismo, se sumaran a los ultraopositores de UP y otros aliados del Gobierno como el PRO para incluir el tratamiento del DNU 656/24 que establecía la ampliación del presupuesto de la nueva SIDE en 100.000 millones de pesos de uso reservado.

En el entorno del presidente cuestionaron la decisión de la oposición de "meterlo de prepo" en el orden del día, cuando el miércoles habían acordado -según dice el Gobierno- en la Comisión de Labor Parlamentaria, incluso con la presencia de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que el DNU del presidente se tratara la semana que viene.

En el Gobierno sorprendió y cayó como una bomba el cambio de rumbo de los radicales que un día antes le habían prometido al Presidente en una cumbre en la Casa Rosada evitarle una nueva derrota y darle tiempo para intentar juntar más voluntades que apoyen el DNU de fondos reservados.

Javier Milei encabeza cumbre con Victoria Villarruel, Guillermo FRancos y jefes de bloques de senadores dialoguistas en medio de la tensión en el Congreso. Foto Casa Rosada.jfif

Entre los apoyos a la movida impulsada por los senadores kirchneristas, se destacaron no sólo los votos de la UCR sino también de los senadores del PRO Alfredo De Angeli, Guadalupe Tagliaferri y María Victoria Huala. También aportaron ausencias estratégicas los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y la rionegrina Mónica Silva, que pertenece al espacio del gobernador Alberto Weretilneck.

Las abstenciones fueron de Martín Goerling (PRO-Misiones) y la chubutense Andrea Cristina, quien está alineada con el gobernador Ignacio Torres.

Cerca de Milei atribuyen el cambio de postura de los senadores de la UCR a que "algunos gobernadores radicales se sintieron incómodos al ver la foto de los senadores con el presidente" el miércoles en Casa Rosada.

Las fuentes señalaron que los mandatarios provinciales son lo que habrían dado la orden a sus senadores para rechazar el DNU de fondos reservados para la SIDE, enojados por la diferencia en el trato en la Casa Rosada con ellos; a pesar de sus reclamos por los recortes en los fondos de coparticipación y deudas en obras públicas y cajas previsionales, no los volvió a recibir Milei.

Cerca de Milei señalan que tras su "traición" al presidente, Eduardo Vischi, el jefe del bloque de senadores radicales que acordó no tratar el DNU y a la noche cambió en otra reunión de labor parlamentaria. "No volverá a la Casa Rosada", advirtieron en el entorno presidencial.

Guillermo Francos recibió en Cas aRosada a los gobernadores de Juntos por el Cambio, que le llevaron reclamos por deudas de la nación. Hablaron del debate que se viene por el Consejo de Mayo..jfif

"Si te sentás con e el presidente acordás algo y después no lo cumplís, no volvés de eso. Serán ellos los que votaron en contra del DNU los responsables de desfinanciar la SIDE y lo que pueda pasar con la seguridad en el país", dijeron cerca del presidente que hasta la cumbre de Milei con los jefes de bloques de senadores de toda la oposición, con excepción del peronismo de UP, habían celebrado blindar el DNU como había sucedido el día anterior en la Cámara de Diputados.

Horas más tarde, con la votación en contra consumada, en lo que marcó la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un DNU del Poder Ejecutivo Nacional, las advertencias y quejas del entorno de Milei quedaron plasmadas en un duro comunicado difundido el viernes a la mañana por la Oficina de Prensa del Presidente.

El cambio de los radicales se dio en medio de la polémica entre oficialismo y oposición que cuestiona la contradicción del Gobierno por pedir un aumento de partidas para el área de Inteligencia que dicen, controlaría el asesor presidencial Santiago Caputo, y podría ser utilizado para perseguir a opositores al gobierno, mientras aplica un duro ajuste fiscal y veta otras leyes que afectan a los más débiles sociales como fue el veto a la movilidad jubilatoria y ahora al financiamiento universitario.

Santiago Caputo tiene despacho en Casa Rosada fue designado asesor presidencial. Foto Archivo.avif

En la cúpula de la SIDE señalan a A24.com que tras el rechazo del DNU vigente durante más de un mes, "el gobierno solo gastó 5% de los fondos reservados" que establecía la norma, aclara que "hay un 70% devengado pero no utilizados" y que "si lo determina la ley los devolverá".

En tanto, las mismas fuentes de la Casa Rosada aseguran que "no está previsto sacar nuevos decretos" para asignar nuevamente los fondos para ampliar el presupuesto de la SIDE. Ahora, dicen en el área, quedarán desfinanciadas al borde de no poder funcionar.

El presidente volverá a hablar este domingo por cadena nacional desde el Congreso para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2025 centrado en el déficit fiscal cero y se espera un duro discurso ante lo que considera una traición de la oposición dialoguista.