Un diputado radical apoyará el veto de Milei a jubilaciones aunque había votado a favor de la ley

Sin embargo, hace ocho días, el legislador de Misiones había declarado en A24 que estaba dispuesto a votar en contra del veto.

"Yo he acompañado la formulación del nuevo sistema de actualización jubilatoria y no encuentro en un veto total la posibilidad de no ratificiar la posición que tuve al principio de la necesidad de una nueva fórmula jubilatoria", afirmó Arjol en diálogo con Fabián Doman en Edición Extra.

Consultado por el periodista sobre si iría a una sesión a votar en contra del veto, el diputado ratificó: "Totalmente, ¿cuál sería el fundamento de que cambie?".

Qué se tratará en Diputados: el veto a la ley de movilidad jubilatoria

Los bloques de la oposición buscarán este miércoles avanzar en la Cámara de Diputados e insistir con la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria que vetó el Poder Ejecutivo Nacional.

La Cámara baja, presidida por el oficialista, Martín Menem, accedió a un pedido que hicieron el diputado de la UCR, Fernando Carbajal, entre otros, a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de septiembre a las 11:00 hs.

El Congreso solo podrá aceptar o rechazar el veto presidencial. Para llevar adelante ese rechazo, los firmantes, necesitarán construir mayorías especiales. Ya iniciaron contactos con las bancadas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

El pedido de sesión especial fue encabezado por diputados de distintos bloques como Fernando Carbajal (UCR), Miguel Pichetto (EF), Rodrigo De Loredo (UCR), Juan Manuel López (CC), Facundo Manes (UCR), Emilio Monzó (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Julio Cobos y Danya Tavela (UCR) y Nicolas Massot (EF).

La oposición busca revertir el veto a la reforma jubilatoria

Para revertir un veto presidencial hacen falta 2/3 de los votos de los legisladores presentes, es decir, que si se presentan los 257 diputados que la integran, la oposición necesitaría 172 votos en contra del veto para que la discusión pase al Senado.

Hasta la fecha, alrededor de 162 legisladores podrían votar a favor de la ley: 99 de Unión por la Patria, 34 de Unión Cívica Radical, 16 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda y 8 de Innovación Federal.

Javier Milei encabezo una reunión con diputados radicales en Casa Rosada a horas del debate por el veto a la movilidad jubilatoria.jfif Milei encabezó una reunión en Casa Rosada con diputados radicales para conseguir más apoyos al veto de la ley de movilidad jubilatoria (foto: presidencia).

Los planes de Casa Rosada para sostener el veto: alianzas con radicales y el PRO

Mientras tanto, Casa Rosada renueva su alianza legislativa con el PRO. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, era quien llevaba adelante las negociaciones con el bloque amarillo y gobernadores para intentar sumar votos a favor del rechazo presidencial a la iniciativa o, al menos, lograr que sus diputados no se presenten en el recinto.

Pero Francos está recuperándose de un cuadro gastrointestinal, por lo que la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, "el Jefe" como la llama el presidente, acompañada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y el viceministro de Interior, Lisandro Catalán, encabezaron el lunes, pasado el mediodía, la nueva cumbre con los jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo, de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y del MID, Oscar Zago.

Según pudo saber Stella Gárnica, enviada a Casa Rosada de A24.com a la reunión en Casa Rosada se sumaron el secretario de Relación Parlamentaria, Omar De Marchi, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los diputados libertarios Nadia Marques, Carlos Zapata y. Santiago Santuario, mientras que por el PRO, Rintondo llegaba acompañado por Silvia Lospenato y Silvana Giudici.

Por lo pronto, este martes Javier Milei recibió a Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi a las 10.30 en el salón de la Ciencia. Estuvieron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).