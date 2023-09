Ramiro Marra volvió a apuntar contra Pakapaka, ahora por cómo muestra el colonialismo: "Soy español"

En lo que luego se convirtió en un tenso cruce con el conductor del programa, Tomás Méndez, quien le preguntó si quiere destruir Pakapaka y le dio una serie de argumentos sobre la invasión de los españoles a América, Marra confrontó con el periodista.

"No critiques a los españoles. No entiendo dónde quieren llegar", le dijo, para luego afirmar que "están contando mal la historia. No me gusta cómo está contada la historia, no me gusta la parcialidad que le ponen a Pakapaka. Si a vos te parece que hay que contar la historia de una sola manera en un medio público, está bien, votá al kirchnerismo", concluyó el libertario.

Pablo Alarcón cruzó a Ramiro Marra por proponer vender el predio de la TV Pública y construir una torre

A poco más de tres semanas de que se celebren en Argentina las elecciones presidenciales, Ramiro Marra pasó por el piso de Intratables (América TV) y protagonizó un duro cruce con el acto Pablo Alarcón al afirmar que, de ser gobierno, cerrarán medios del Estado como la TV Pública. Incluso, aventuró que vendería el predio para hacer torres de lujo.

"¿No viste lo que es el edificio ese? ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros, está rebien ubicado ATC. Sería un renegocio", dijo.

Muchos de los presentes en el programa cuestionaron los dichos del libertario, quien pese a las críticas mantuvo su postura.

Al ser consultado por el conductor Nicolás Magaldi respecto del tema, Pablo Alarcón fue contundente. "Yo creo que los políticos tendrían que tener prohibidas las metáforas. Imaginar que una institución, una televisora importante, que lo fue, tenga que ser destruida, es una metáfora. No creo que este señor diga eso de verdad", dijo el actor.

"Hay mucha confusión, muchas necesidades y los políticos tendrían que dejar hasta de sonreír. Basta, no nos compran más, no nos tienen que comprar más con una sonrisa ni una metáfora bien construida", agregó Alarcón, y le disparó a Marra: "Sin duda, no va a querer construir una torre, es una metáfora".

Marra, sin embargo, le salió al cruce y ratificó sus dichos: "Sí. ¿Qué tiene de malo hacer una torre, hacer viviendas?". A partir de esto, Alarcón contraatacó: "Hable de lo que sabe. Si no se quiere meter con la construcción, no lo diga. No sé qué quiere decir este hombre".