Después de una maratónica sesión, el Senado aprobó en general la ley de la propiedad privada

El Senado rechazó el pedido para devolver el proyecto a comisión

Durante el comienzo de la sesión, el jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, pidió que el proyecto regresara a comisión. El senador argumentó que la versión definitiva del dictamen había sido distribuida recién al mediodía y que eso no había permitido a los legisladores analizar el texto en profundidad antes del debate.

El peronismo intentó que el proyecto volviera a comisión pero el recinto rechazó su pedido. (Foto: archivo).

La moción fue sometida a votación y no prosperó. Recibió el respaldo de 31 legisladores, mientras que 38 votaron en contra, por lo que el proyecto continuó su tratamiento en el recinto.

Los disturbios y la tensión fuera del Congreso

Mientras el Senado debatía el proyecto, la tensión frente al Congreso continuaba con al menos 20 manifestantes detenidos por atentado y resistencia. También hubo al menos cinco efectivos heridos, según informó la Policía Federal Argentina.

La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicales y políticas que rechazaron el tratamiento de la iniciativa y se desarrolló bajo una intensa lluvia. Entre los espacios que participaron estuvieron el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), gremios y distintas agrupaciones políticas.

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Durante la movilización, un grupo minoritario intentó derribar las vallas instaladas frente al Congreso, lo que generó momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Según imágenes difundidas por la prensa, los manifestantes arrojaron objetos y botellas contra los efectivos.

Cerca de las 19.15, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes que todavía permanecían en Plaza Congreso con gases lacrimógenos y balas de goma. El operativo llevó a los protestantes hasta la zona de 9 de Julio y avenida de Mayo.