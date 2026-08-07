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MEDIA SANCIÓN

Después de una maratónica sesión, el Senado aprobó en general la ley de la propiedad privada

El proyecto obtuvo media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo sobre la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Sobre el final del debate también eliminó los cambios en el manejo del fuego.

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El Senado aprobó en general la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: archivo).

El Senado aprobó en general la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: archivo).

El Senado dio esta madrugada media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas que el Poder Ejecutivo considera prioritarias. La votación se produjo tras una extensa sesión y luego de que el oficialismo retirara del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. Ya sobre el final del debate, también decidió eliminar los cambios en el manejo del fuego.

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El senador de LLA figura como fundador y director de Glocal Terra, una firma dedicada al asesoramiento de inversores y gestión de propiedades rurales en varios países de la región. (Foto: X @joacobl75)

La iniciativa fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo decidiera excluir del texto el capítulo que había generado mayores resistencias entre los bloques dialoguistas y que amenazaba con trabar el avance del proyecto. Al cierre de esta edición, continuaba la votación en particular.

El debate se reanudó luego del cuarto intermedio acordado en julio y con la expectativa del oficialismo de reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había anunciado el martes modificaciones a la propuesta original y planteado reemplazar la liberalización total de la compra de tierras por parte de extranjeros por una ampliación del límite vigente, que pasaría del 15% al 25%. Sin embargo, ante la falta de acuerdos, el capítulo finalmente fue excluido del proyecto.

El Senado rechazó el pedido para devolver el proyecto a comisión

Durante el comienzo de la sesión, el jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, pidió que el proyecto regresara a comisión. El senador argumentó que la versión definitiva del dictamen había sido distribuida recién al mediodía y que eso no había permitido a los legisladores analizar el texto en profundidad antes del debate.

El peronismo intentó que el proyecto volviera a comisión pero el recinto rechazó su pedido. (Foto: archivo).

El peronismo intentó que el proyecto volviera a comisión pero el recinto rechazó su pedido. (Foto: archivo).

La moción fue sometida a votación y no prosperó. Recibió el respaldo de 31 legisladores, mientras que 38 votaron en contra, por lo que el proyecto continuó su tratamiento en el recinto.

Los disturbios y la tensión fuera del Congreso

Mientras el Senado debatía el proyecto, la tensión frente al Congreso continuaba con al menos 20 manifestantes detenidos por atentado y resistencia. También hubo al menos cinco efectivos heridos, según informó la Policía Federal Argentina.

La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicales y políticas que rechazaron el tratamiento de la iniciativa y se desarrolló bajo una intensa lluvia. Entre los espacios que participaron estuvieron el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), gremios y distintas agrupaciones políticas.

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Durante la movilización, un grupo minoritario intentó derribar las vallas instaladas frente al Congreso, lo que generó momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Según imágenes difundidas por la prensa, los manifestantes arrojaron objetos y botellas contra los efectivos.

Cerca de las 19.15, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes que todavía permanecían en Plaza Congreso con gases lacrimógenos y balas de goma. El operativo llevó a los protestantes hasta la zona de 9 de Julio y avenida de Mayo.

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