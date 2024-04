Reapareció Luis Barrionuevo y criticó al Presidente: "Se tragó todo lo que le dijo Macri"

Barrionuevo, siempre rápido con las palabras comparó la situación económica actual con una "epidemia sin virus" y le apuntó con fuerza a Milei.

"La verdad que me decepcionó este presidente. No tiene nada que ver con lo que prometía en las charlas de campaña. Ni siquiera tiene un plan económico propio. Se tragó entero lo que le contó Macri y ahora está actuando como si fuera un títere de Sturzenegger. Esa ley ómnibus que está bancando la diseñaron para Patricia Bullrich y el PRO", soltó Barrionuevo, sin pelos en la lengua.

Aunque hace rato que no pisa una reunión de la CGT, a pesar de haber tenido un pie dentro de UPCN, donde Héctor Daer anunció una marcha para el 1° de Mayo, parece que Barrionuevo no piensa regresar pronto a esos lares. "No tienen ni idea de qué hacer. El gobierno ni los registra y eso los tiene desorientados", dijo.

Sin embargo, él sostiene firmemente que "el gobierno debe escuchar a todos. A los gobernadores, para lograr acuerdos en las leyes necesarias, y a los sindicatos, para encaminar la reforma laboral. Sin diálogo ni consensos, estas cosas simplemente no avanzan. Solo pregúntenle a Macri, De la Rúa o Alfonsín", afirmó.

De su apoyo a Milei a sus críticas actuales

El miércoles sorprendió al explicar, casi con ironía, por qué había respaldado la candidatura de Milei en septiembre de 2023 y mantuvo su apoyo hasta el balotaje. "Porque soy peronista y quiero que vuelva el peronismo".

"No fue un error apoyarlo. Fue una estrategia política. Porque quiero que gobierne el peronismo, pero si apoyábamos a Massa, el peronismo se debilitaba. Massa es un político increíble en este país y la gente pedía un cambio. Nosotros siempre estamos del lado del cambio, del progreso", afirmó sin titubear y con su característica vehemencia.

Luego, agregó: "Como peronista, quiero que el peronismo regrese, pero como vimos con Alfonsín, De la Rúa y Macri, necesitamos renovar al peronismo. Necesitamos cambiar las caras para que la gente vuelva a confiar", aunque se mostró molesto con el presidente y su política económica.

Estuvo presente con los empresarios hoteleros y gastronómicos para respaldarlos y fortalecer su reclamo. Y, sobre todo, para responder a las afirmaciones oficiales de que el fin de semana largo fue un éxito para el turismo. "La temporada fue un fracaso total. Absoluto. Te lo digo yo, que estuve en toda la costa atlántica", criticó.

"En enero fue pobre, igual en febrero, y este fin de semana largo fue eterno, y todo lo que vi fue un nivel de gasto muy bajo. Los únicos hoteles llenos fueron los más caros. Decir que fue un éxito es una tontería", insistió, al tiempo que advirtió: "Estoy advirtiendo con tiempo lo que sucedió antes de la pandemia, después de la cual toda la actividad se desplomó y perdimos más de la mitad de los empleos".

Para Barrionuevo, el presidente "no está actuando correctamente con lo que hace. Si quieres eliminar a los empleados públicos fantasma, hacelo, pero no podés meter a la gente que está trabajando. El consumo es fundamental para toda la economía, no solo para nuestro sector. Si el gobierno no toma conciencia, habrá una crisis social", advirtió.