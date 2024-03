Rebelión fiscal: el PJ bonaerense respaldó a Axel Kicillof tras la propuesta de José Luis Espert

El respaldo también llegó del jefe comunal de General Las Heras, Javier Osuna, que reclamó que “respetar la decisión popular de cada Provincia”.

“Kicillof viene ordenando las cuentas de la Provincia de Buenos Aires desde 2019. Gestionando responsablemente con los 135 municipios. La ley impositiva se aprobó con el consenso de diversas fuerzas políticas, dialogando con toda responsabilidad. Llamar a la rebelión fiscal es de una inusitada irresponsabilidad. Si hay situaciones que exceden lo normado, deben plantearse por la vía institucional que corresponda”, planteó.

Además, en el marco de la reunión que realizaron este lunes los gobernadores patagónicos con empresarios de la Confederación Argentina de la Median Empresa (Came), el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que “es un muy mal ejemplo desde un cargo público que tiene la obligación de hacer cumplir la ley platear una desobediencia de estas características”.

7DYXXRCOMZGBXHK2DIULWKZKGM.avif El peronismo apoyó a Kicillof tras la rebelión fiscal apoyada por Milei. (Foto: Prensa Axel Kicillof)

“Que el Presidente inste a la gente a no pagar o a no cumplir con una ley es un hecho inaudito y grave, es algo que no se puede aceptar”, dijo.

El domingo, el PJ bonaerense liderado por Máximo Kirchner calificó de “muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la provincia”, advirtió.

Axel Kicillof dijo que el aumento “no es un impuestazo”

“No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario, ni rural, porque también soy productor rural”, había afirmado Espert.

Este lunes, Kicillof le respondió que los aumentos de impuestos fueron dispuestos “por amplísima mayoría en la Legislatura, a través de una ley”.

“Si algo no pasó es un impuestazo, basta de mentir sobre esto, si alguien quiere asumir la defensa tiene derecho, pero no a decir que es un impuestazo. Incluso para ellos es menor que lo que cobraba la exgobernadora María Eugenia Vidal”, agregó.