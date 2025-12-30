Reforma Laboral: el Gobierno reabre las negociaciones para la primera batalla de 2026 en el Congreso

Después del triunfo en el Congreso con la sanción del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno ahora apuesta todo a conseguir los votos para aprobar, en sesiones extraordinarias en pleno verano, la Reforma Laboral.
Adorni y Santilli afinan la estrategia para buscar el apoyo político a la reforma laboral. El debate en el Senado empezará en febrero, pero en enero arrancan las negociaciones con gobernadores y otros aliados.
Adorni y Santilli volverán a convocar a gobernadores a Casa Rosada para negociar la Reforma Laboral. Foto: Archivo.
Por eso, las dos principales espadas del Poder Ejecutivo: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, no se toman vacaciones en enero, y retomarán desde la primera semana de 2026 los contactos con gobernadores y bloques aliados.
En tanto, Martín Menem y Patricia Bullrich serán los laderos del Gobierno en Diputados y en el Senado, en una réplica de la estrategia que “funcionó como un reloj suizo”, según festejó Adorni, para referirse a la sanción en tiempo récord después de Navidad, la ley de Presupuesto 2026.
Diego Santilli se queda en enero, y se va a juntar con los gobernadores para alcanzar los votos para sacar la aprobación de la reforma laboral en febrero, confirmó a A24.com una fuente cercana al ministro del Interior. Lo mismo anticipó Adorni, el martes, en su última conferencia de prensa del año en Casa Rosada.
De esta manera, aunque todavía no tenía una agenda definitiva, Santilli tiene previsto “retomar a partir de enero como hizo diariamente durante todo diciembre, la recorrida por los gobernadores”, para convencerlos de que apoyen el proyecto que ya tuvo dictamen de comisión en diciembre en el Senado, pero que tuvo que ser postergado por cosechar una fuerte resistencia en sectores sociales de la oposición y los gremios de la CGT.
Adorni dijo que la idea del Gobierno es repetir la estrategia de negociaciones del presupuesto, que “funcionó a la perfección”, adoptado por la nueva mesa política que preside como jefe de Gabinete.
La mesa política seguirá integrada, según confirmó el propio Adorni, por Santilli como enlace con los gobernadores y Ignacio Devitt -su segundo en la jefatura de Gabinete- como enlace con los bloques parlamentarios.
Adorni también destacó los roles del asesor presidencial, Santiago Caputo, como “estratega” y Karina Milei, que "supervisa cada paso".
Según palabras del propio Adorni: "Martín Menem se encarga de la coordinación de diputados, Patricia Bullrich en el Senado, y con Diego Santilli trabajamos codo a codo con la interacción con diferentes gobernadores".
"Tenemos un buen panorama. Logramos un gran año y ahora tenemos temas que trabajar. Estamos entusiasmados con el futuro", aseguró Bullrich a A24.com
"La mesa política que también integra Santiago Caputo en la parte estratégica y Karina Milei donde definitivamente supervisa cada uno de los pasos que se dan. Es una mesa que ha demostrado que funciona de manera ordenada, diría que somos un reloj suizo, por los buenos resultados que tuvimos hasta ahora", agregó el ministro coordinador y vocero de Milei.
Adorni desmintió que la entrega discrecional de fondos ATN hayan sido parte de las negociaciones con gobernadores a cambio de votos de sus legisladores que representan a las provincias en el Congreso, y dijo que el gobierno solo los utilizó para el caso concreto de emergencias climáticas o alguna otra cuestión de emergencia.