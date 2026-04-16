Tras su ratificación, Adorni encabeza la mesa política para reordenar la agenda del Gobierno

Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta. Foto JGM.

Los temas en agenda en el Ejecutivo, se centraron esta semana en una cumbre de Karina Milei y Santilli con algunos gobernadores en busca de apoyos para tratar de cerrar los detalles del proyecto de reforma electoral.

El Ejecutivo busca la eliminación de las PASO, pero también la modificación de la ley de Financiamiento de los partidos políticos y el cambio de sistema de representación uninominal.

En tanto, el Gobierno espera cerrar el texto del proyecto para modificar el Código Penal anunciado por el propio Milei hace mas de un mes, pero que no llegó a concretarse en medio de las denuncias en las que quedó envuelto el jefe de Gabinete.

En el Senado ya se comenzó a debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió críticas de algunos bloques aliados y de la oposición, además de los pliegos para cubrir vacantes de jueces y fiscales en todo el país.

Milei emprende su tercer viaje a Israel en medio de la guerra

Milei Netanyahu Israel ONU

En medio de la nueva tregua en la guerra en Medio Oriente, el presidente Javier Milei parte finalmente este sábado rumbo a Israel, -en principio iba a viajar el viernes- para protagonizar su tercer viaje a ese país desde que llegó al Gobierno. Así el mandatario dará otra muestra del alineamiento del Gobierno argentino a ese país y a los Estados Unidos, como eje central de la política exterior.

Antes de partir rumbo a Tel Aviv, Milei dio una entrevista al Canal 14 de Israel en la que ratificó su "profunda conexión con Israel, su crítica a Occidente y la lucha contra el terrorismo".

Milei tiene previsto llegar el sábado 18 a Tel Aviv para encender una antorcha en el Monte Herzl, como parte del acto central por el Día de la Independencia, invitado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

En la entrevista previa, Milei explicó su postura de "defender la causa de Israel y del pueblo judío, porque es una causa justa, sin especulación".

"Lo siento así y como jefe de Estado tengo la posibilidad de alinear esta visión. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto por eso defiendo la causa de Israel con esa fuerza", ratificó el presidente en la entrevista que fue filmada este jueves en el Salón Blanco de la Casa Rosada y que el noticiero de Canal 14 de Israel difundirá por la noche de manera completa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/c14israel/status/2044790520090685532?s=20&partner=&hide_thread=false Now in Israel: Argentine President Javier Milei in an exclusive interview with Channel 14 ahead of his arrival to light a torch at Mount Herzl.



Channel 14's @libby_alon speaks with Milei about his deep connection to Israel, his criticism of the West, and the fight against… pic.twitter.com/C46wZ7qqYE — C14 News Israel | EN (@c14israel) April 16, 2026

Aunque la agenda del primer mandatario era guardada en estricto hermetismo, fuentes oficiales no descartaron que en uno de los actos Milei formule un anuncio para ratificar el alineamiento geopolítico a quienes consideran los principales socios de la Argentina hoy: Israel y Estados Unidos. En ese sentido, el Presidente podría anunciar el traslado de la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén.

Desde que Milei anunció su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en febrero de 2024, en el Gobierno demoraron su concreción por la imposibilidad de viajar debido a la inestabilidad por el conflicto bélico en la región. Sin embargo, ahora, en medio de las negociaciones por la tregua convocada por Estados Unidos con Irán, en la Casa Rosada analizan los pormenores de la mudanza, que significaría un respaldo contundente al reclamo internacional del gobierno israelí de posicionar a esa ciudad como la nueva capital del Estado de Israel.