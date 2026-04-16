Tras su ratificación, Adorni encabeza la mesa política para reordenar la agenda del Gobierno
Ratificado una vez más, Adorni cierra la semana con nueva reunión de la mesa chica en Casa Rosada con la mira en la agenda parlamentaria. Mientras, Milei prepara su viaje a Israael en medio de la tregua de la guerra en Medio Oriente.
Karina Milei y Manuel Adorni cierran la semana con una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada. Foto: Archivo.
La Casa Rosada termina la semana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la escena política. En medio de un hermético silencio ante el avance de la causa judicial, Adorni volvió a ser ratificado una vez más por la cúpula del poder libertario, Javier y Karina Milei, con varios actos públicos esta semana. Bajo ese mismo objetivo, el ministro coordinador convocó a una nueva reunión de la mesa chica para retomar la iniciativa y reordenar la agenda parlamentaria de los próximos días.
Tras ser ratificado en varios actos públicos esta semana, mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni encabezará el encuentro convocado para este viernes a las 11, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich.
En el oficialismo, buscan ordenar el frente interno desatado por los escándalos que rodearon en los últimos dos meses al jefe de Gabinete, y lanzar una ofensiva de proyectos para trasladar nuevamente el debate de proyectos clave para Milei en el Congreso.
Será al término de una semana en la que el presidente y la jefa de La Libertad Avanza, Karina Milei, compartieron varios actos en señal de ratificación política para Adorni. Entre uno de ellos, este jueves la secretaria de la Presidencia se mostró con Adorni en Vaca Muerta en una actividad donde YPF recibió el certificado de Marca País Argentina.
Los temas en agenda en el Ejecutivo, se centraron esta semana en una cumbre de Karina Milei y Santilli con algunos gobernadores en busca de apoyos para tratar de cerrar los detalles del proyecto de reforma electoral.
El Ejecutivo busca la eliminación de las PASO, pero también la modificación de la ley de Financiamiento de los partidos políticos y el cambio de sistema de representación uninominal.
En tanto, el Gobierno espera cerrar el texto del proyecto para modificar el Código Penal anunciado por el propio Milei hace mas de un mes, pero que no llegó a concretarse en medio de las denuncias en las que quedó envuelto el jefe de Gabinete.
En el Senado ya se comenzó a debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió críticas de algunos bloques aliados y de la oposición, además de los pliegos para cubrir vacantes de jueces y fiscales en todo el país.
Milei emprende su tercer viaje a Israel en medio de la guerra
En medio de la nueva tregua en la guerra en Medio Oriente, el presidente Javier Milei parte finalmente este sábado rumbo a Israel, -en principio iba a viajar el viernes- para protagonizar su tercer viaje a ese país desde que llegó al Gobierno. Así el mandatario dará otra muestra del alineamiento del Gobierno argentino a ese país y a los Estados Unidos, como eje central de la política exterior.
Antes de partir rumbo a Tel Aviv, Milei dio una entrevista al Canal 14 de Israel en la que ratificó su "profunda conexión con Israel, su crítica a Occidente y la lucha contra el terrorismo".
Milei tiene previsto llegar el sábado 18 a Tel Aviv para encender una antorcha en el Monte Herzl, como parte del acto central por el Día de la Independencia, invitado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
En la entrevista previa, Milei explicó su postura de "defender la causa de Israel y del pueblo judío,porque es una causa justa, sin especulación".
"Lo siento así y como jefe de Estado tengo la posibilidad de alinear esta visión. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto por eso defiendo la causa de Israel con esa fuerza", ratificó el presidente en la entrevista que fue filmada este jueves en el Salón Blanco de la Casa Rosada y que el noticiero de Canal 14 de Israel difundirá por la noche de manera completa.
Aunque la agenda del primer mandatario era guardada en estricto hermetismo, fuentes oficiales no descartaron que en uno de los actos Milei formule un anuncio para ratificar el alineamiento geopolítico a quienes consideran los principales socios de la Argentina hoy: Israel y Estados Unidos. En ese sentido, el Presidente podría anunciar el traslado de la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén.
Desde que Milei anunció su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en febrero de 2024, en el Gobierno demoraron su concreción por la imposibilidad de viajar debido a la inestabilidad por el conflicto bélico en la región. Sin embargo, ahora, en medio de las negociaciones por la tregua convocada por Estados Unidos con Irán, en la Casa Rosada analizan los pormenores de la mudanza, que significaría un respaldo contundente al reclamo internacional del gobierno israelí de posicionar a esa ciudad como la nueva capital del Estado de Israel.