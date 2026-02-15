En vivo Radio La Red
Reforma laboral: Patricia Bullrich anticipó cambios en el artículo de las licencias por enfermedad

El oficialismo analiza modificar el artículo 44 para garantizar el 100% del salario en casos de enfermedades “severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre que estén debidamente comprobadas.

La senadora Patricia Bullrich informó este domingo que el oficialismo estudia introducir cambios en el artículo 44 de la Reforma Laboral, que establece un nuevo régimen de licencias por enfermedad y contempla una reducción salarial en determinados casos.

En declaraciones a TN, la legisladora sostuvo que la modificación apuntará exclusivamente a enfermedades “severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre que sean “fehacientemente comprobables”. “Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Solo en caso de verificación de casos fehacientes”, afirmó.

El proyecto, ya aprobado en el Senado y actualmente en debate en la Cámara de Diputados, establece que los trabajadores que sufran enfermedades derivadas de cuestiones recreativas ajenas al trabajo percibirán el 50% de su salario cuando la licencia supere los tres meses, y el 75% en casos de afecciones involuntarias. Ahora, desde el oficialismo, referenciado en La Libertad Avanza, evalúan ajustar ese esquema para los cuadros graves debidamente certificados.

Bullrich defendió la reducción del 50% en los demás casos y argumentó que la iniciativa responde a la existencia de una “mafia de certificados truchos”, a la que atribuyó altos niveles de ausentismo laboral. Según indicó, Argentina registra un 15% de ausencias justificadas, cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, señaló.

En esa línea, sostuvo que existen clínicas y médicos procesados por la emisión de documentos apócrifos y que la reforma busca desarticular ese circuito. La propuesta contempla la creación de juntas médicas integradas por profesionales de hospitales públicos o centros privados de reconocida trayectoria, con el objetivo de certificar los casos de licencias prolongadas y garantizar mayor control.

“El trabajador que simula una dolencia para ausentarse no va a poder seguir haciéndolo. Si lo intenta, cobrará solo el 50% del salario”, advirtió la senadora.

En cuanto a la instrumentación del cambio, Bullrich mencionó que mantiene conversaciones con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para definir si la modificación se incorporará mediante un nuevo artículo o por vía reglamentaria. También indicó que dialoga con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, para establecer un mecanismo que permita distinguir claramente los casos graves de las situaciones irregulares.

Actualmente, el régimen vigente establece que el trabajador puede conservar su puesto durante un año en caso de enfermedad y, transcurridos dos años, acceder a la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma impulsada introduce una diferenciación entre enfermedades leves y graves, lo que implica un cambio respecto del criterio anterior, que no contemplaba distinciones en el pago del salario durante la licencia.

