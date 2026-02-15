Reforma laboral: Patricia Bullrich anticipó cambios en el artículo de las licencias por enfermedad

En esa línea, sostuvo que existen clínicas y médicos procesados por la emisión de documentos apócrifos y que la reforma busca desarticular ese circuito. La propuesta contempla la creación de juntas médicas integradas por profesionales de hospitales públicos o centros privados de reconocida trayectoria, con el objetivo de certificar los casos de licencias prolongadas y garantizar mayor control.

“El trabajador que simula una dolencia para ausentarse no va a poder seguir haciéndolo. Si lo intenta, cobrará solo el 50% del salario”, advirtió la senadora.

En cuanto a la instrumentación del cambio, Bullrich mencionó que mantiene conversaciones con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para definir si la modificación se incorporará mediante un nuevo artículo o por vía reglamentaria. También indicó que dialoga con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, para establecer un mecanismo que permita distinguir claramente los casos graves de las situaciones irregulares.

Actualmente, el régimen vigente establece que el trabajador puede conservar su puesto durante un año en caso de enfermedad y, transcurridos dos años, acceder a la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma impulsada introduce una diferenciación entre enfermedades leves y graves, lo que implica un cambio respecto del criterio anterior, que no contemplaba distinciones en el pago del salario durante la licencia.