Cómo fue el duro cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich en el Senado. 

La respuesta de Patricia Bullrich y la intervención de Villarruel

Durante el intercambio, Bullrich pidió la palabra y solicitó a Villarruel que no le permitiera a Di Tullio dirigirse directamente al miembro informante. La senadora de Unión por la Patria respondió que el reglamento la habilita a intervenir. “Me puedo dirigir a cualquiera por el reglamento, Patricia. ¡Leelo!”, expresó.

Di Tullio insistió en su reclamo y le pidió a la titular del Senado que haga cumplir las normas. “No me voy a cansar de pedirle que ordene el debate y haga respetar lo que está permitido y lo que está prohibido”, señaló.

La defensa del oficialismo

Ante los cuestionamientos, Guzmán Coraita pidió la palabra para responder y citó a Domingo Faustino Sarmiento al afirmar que “se permite cantar sin papeles”, en alusión a la discusión sobre la lectura de discursos.

Por su parte, la senadora salteña de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco, también intervino y mencionó artículos del reglamento vinculados a las alusiones irrespetuosas y las interrupciones, con el objetivo de cuestionar la actitud de la oposición.

En la semana previa, legisladores habían criticado al oficialismo por una situación similar en la Cámara de Diputados, cuando el diputado Lisandro Almirón leyó su intervención como miembro informante en la defensa de la reforma laboral.

El cruce en el Senado refleja el clima de tensión política que atraviesa el Congreso durante el tratamiento de los principales proyectos del Gobierno, como la reforma penal juvenil y la reforma laboral.

El cierre del debate y las acusaciones

En el tramo final del intercambio, Di Tullio volvió a cuestionar la conducción del debate y acusó a Villarruel de habilitar irregularidades. “Yo cumplí con el reglamento y pedí una interrupción al orador. Lo que debía haber hecho era pedirle la palabra al senador que estaba hablando. Ustedes siguen haciendo lo que quieren con el reglamento”, afirmó.