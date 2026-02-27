Cómo fue el duro cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich en el Senado
En medio del debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil, la legisladora opositora le mostró el reglamento de la Cámara y la constitución a la ex ministra de Seguridad y pidió que se los respete.
Cómo fue el duro cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich en el Senado.
El debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil en el Senado dejó un fuerte cruce entre la oposición y el oficialismo. La senadora Juliana Di Tullio protagonizó un tenso intercambio con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tras cuestionar que un legislador oficialista leyera su discurso, algo que el reglamento del Congreso limita.
La discusión se produjo luego de que el senador Gonzalo Guzmán Coraita, miembro informante del proyecto, leyera gran parte de su intervención durante la apertura del debate, lo que generó reclamos inmediatos desde la oposición.
Di Tullio criticó al oficialismo y cuestionó la preparación de los legisladores que defendieron la iniciativa. “Alguien tiene que estudiar las leyes complejas que el Poder Ejecutivo envía.Si no tienen a nadie que estudie las leyes que van a venir a defender, es una vergüenza”, afirmó durante su exposición.
Además, sostuvo que la lectura de discursos en el recinto contradice las normas parlamentarias. “No violen el reglamento porque violan la Constitución”, remarcó, al considerar que el reglamento tiene rango constitucional y que su incumplimiento afecta la calidad del debate legislativo.
La respuesta de Patricia Bullrich y la intervención de Villarruel
Durante el intercambio, Bullrich pidió la palabra y solicitó a Villarruel que no le permitiera a Di Tullio dirigirse directamente al miembro informante. La senadora de Unión por la Patria respondió que el reglamento la habilita a intervenir. “Me puedo dirigir a cualquiera por el reglamento, Patricia. ¡Leelo!”, expresó.
Di Tullio insistió en su reclamo y le pidió a la titular del Senado que haga cumplir las normas. “No me voy a cansar de pedirle que ordene el debate y haga respetar lo que está permitido y lo que está prohibido”, señaló.
La defensa del oficialismo
Ante los cuestionamientos, Guzmán Coraita pidió la palabra para responder y citó a Domingo Faustino Sarmiento al afirmar que “se permite cantar sin papeles”, en alusión a la discusión sobre la lectura de discursos.
Por su parte, la senadora salteña de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco, también intervino y mencionó artículos del reglamento vinculados a las alusiones irrespetuosas y las interrupciones, con el objetivo de cuestionar la actitud de la oposición.
En la semana previa, legisladores habían criticado al oficialismo por una situación similar en la Cámara de Diputados, cuando el diputado Lisandro Almirón leyó su intervención como miembro informante en la defensa de la reforma laboral.
El cruce en el Senado refleja el clima de tensión política que atraviesa el Congreso durante el tratamiento de los principales proyectos del Gobierno, como la reforma penal juvenil y la reforma laboral.
El cierre del debate y las acusaciones
En el tramo final del intercambio, Di Tullio volvió a cuestionar la conducción del debate y acusó a Villarruel de habilitar irregularidades. “Yo cumplí con el reglamento y pedí una interrupción al orador. Lo que debía haber hecho era pedirle la palabra al senador que estaba hablando. Ustedes siguen haciendo lo que quieren con el reglamento”, afirmó.