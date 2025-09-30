Jorge Rial destrozó a Susana Giménez tras los Premios Martín Fierro 2025: "Es una vaga"

Para cerrar, Rial trazó una comparación con Mirtha Legrand: "Todos los fines de semana hace un programa, está informada. A mí no me parece gracioso. A mí Susana me causa menos gracia con un desalojo".

Embed

Qué dijo Jorge Rial sobre su posible regreso a la conducción de Gran Hermano

Justo anoche, mientras se celebraba la gala de los premios Martín Fierro a la televisión abierta por la pantalla de Telefe, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que en febrero de 2026 se pondrá en marcha una nueva temporada de Gran Hermano, esta vez bajo el título "Generación Dorada". En paralelo, Jorge Rial, quien estuvo al frente del ciclo en tres oportunidades, se refirió al programa que marcó una etapa clave en su carrera.

Desde que el famoso formato volvió a la televisión tras varios años de ausencia, fue Del Moro quien tomó las riendas de todas las ediciones. Con opiniones divididas pero siempre generando impacto, cada entrega logró destacarse tanto en audiencia como en términos comerciales.

Durante la última emisión de Carnaval Stream —el ciclo que comparte con Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino— fue este último quien lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, dejando a todos boquiabiertos, incluido el propio Rial. El exlíder de Intrusos, el programa de América TV que lo catapultó a la fama, respondió con un sarcástico “¿eh?”, entre risas nerviosas, como buscando tiempo para pensar qué decir. Finalmente, no dio una respuesta concreta.

“Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí", recordó entonces Rial.

Luego, al referirse a los directivos de Telefe de aquel entonces, aseguró que no tenían "sentido de lo que es la guita". Y entre risas y gestos de incredulidad, soltó sin filtro: "¡Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100!”.