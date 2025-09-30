Jorge Rial destrozó a Susana Giménez tras los Premios Martín Fierro 2025: "Es una vaga"

Jorge Rial lanzó, una vez más, duras críticas contra Susana Giménez luego de que la diva de los teléfonos recibiera el galardón a Mejor Labor en Conducción femenina en los Martín Fierro 2025 de Televisión.
Durante su ciclo radial Argenzuela (Radio 10), el periodista no se guardó nada y expresó: "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida. Y me cansó que se la perdonamos todas. Y me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana, se le dan premio y no hace un carajo. Se rasca la argolla todo el tiempo. No le gusta laburar porque es una vaga".
Rial fue aún más contundente al referirse al programa que conduce la diva: "Vean el programa de mierda que hace, LOL. Es el peor programa que vi en mi vida, mal conducido. Ella no tiene idea de lo que hace. Si quieren ver cómo no se hace un programa de televisión, vean LOL. Habla mal del país todo el tiempo".
El conductor también se mostró molesto por el error que Susana cometió al nombrar al artista Luck Ra durante la ceremonia. "No podés subir y decir Ruckauf. Dale, loco. Si no lo sabés, no lo nombres. Hasta lo del 'dinosario, ¿vivo?' era divertido", comentó con evidente fastidio.
Para cerrar, Rial trazó una comparación con Mirtha Legrand: "Todos los fines de semana hace un programa, está informada. A mí no me parece gracioso. A mí Susana me causa menos gracia con un desalojo".
Justo anoche, mientras se celebraba la gala de los premios Martín Fierro a la televisión abierta por la pantalla de Telefe, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que en febrero de 2026 se pondrá en marcha una nueva temporada de Gran Hermano, esta vez bajo el título "Generación Dorada". En paralelo, Jorge Rial, quien estuvo al frente del ciclo en tres oportunidades, se refirió al programa que marcó una etapa clave en su carrera.
Desde que el famoso formato volvió a la televisión tras varios años de ausencia, fue Del Moro quien tomó las riendas de todas las ediciones. Con opiniones divididas pero siempre generando impacto, cada entrega logró destacarse tanto en audiencia como en términos comerciales.
Durante la última emisión de Carnaval Stream —el ciclo que comparte con Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino— fue este último quien lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, dejando a todos boquiabiertos, incluido el propio Rial. El exlíder de Intrusos, el programa de América TV que lo catapultó a la fama, respondió con un sarcástico “¿eh?”, entre risas nerviosas, como buscando tiempo para pensar qué decir. Finalmente, no dio una respuesta concreta.
“Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí", recordó entonces Rial.
Luego, al referirse a los directivos de Telefe de aquel entonces, aseguró que no tenían "sentido de lo que es la guita". Y entre risas y gestos de incredulidad, soltó sin filtro: "¡Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100!”.