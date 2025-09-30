En vivo Radio La Red
Con un acto en Chubut, gobernadores criticaron la polarización política y lanzaron críticas al Gobierno nacional

En un acto en Puerto Madryn, los mandatarios de Chubut, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz cuestionaron la pelea entre kirchnerismo y mileísmo, criticaron la falta de diálogo de la Casa Rosada y pidieron federalismo e infraestructura.

La coalición está conformado por los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Todos coincidieron en que la falta de diálogo y el “desconocimiento del interior productivo” por parte del Gobierno nacional agravan la crisis.

Gobernadores Provincias Unidas

La estrategia electoral apunta a consolidar un escenario de tercios, confiados en que el desgaste de la administración libertaria y la fragmentación del peronismo pueden abrirles espacio como fuerza competitiva. En ese contexto, los gobernadores remarcaron que los comicios de octubre deben ser vistos no solo como una disputa inmediata, sino como el primer paso hacia 2027, con el objetivo de disputar la Presidencia. En el acto también participaron los candidatos locales Ana Clara Romero, Gustavo Menna y el exgobernador Juan Schiaretti.

Desde el escenario, Claudio Vidal afirmó: “Nos llevan al abismo, el ajuste no es receta para salir adelante. Estas políticas perjudican el desarrollo del país”. A su vez, sostuvo que Provincias Unidas propone “un proyecto político con los trabajadores adentro”. "Es triste todo lo que pasa, pero el país tiene la posibilidad de salir adelante", indicó

Por su parte, Carlos Sadir remarcó que las provincias del espacio mantienen sus cuentas en orden: “Hoy que tanto se habla de equilibrio fiscal, la mayoría de nuestras provincias trabaja con superávit. Necesitamos un Presupuesto 2026”. También insistió en que Nación debe atender los pedidos de infraestructura, un tema clave para el interior.

En tanto, Gustavo Valdés cuestionó la suspensión temporal de retenciones al campo y advirtió que “al productor no le llegó un mango”. Además, en relación al swap por US$20 mil millones con Estados Unidos, planteó que si se destinaran US$1000 millones a cada provincia para inversión y producción “el país sería otra cosa. No hay posibilidad de un país grande sin provincias fuertes”.

