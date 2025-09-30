Con un acto en Chubut, gobernadores criticaron la polarización política y lanzaron críticas al Gobierno nacional

Desde el escenario, Claudio Vidal afirmó: “Nos llevan al abismo, el ajuste no es receta para salir adelante. Estas políticas perjudican el desarrollo del país”. A su vez, sostuvo que Provincias Unidas propone “un proyecto político con los trabajadores adentro”. "Es triste todo lo que pasa, pero el país tiene la posibilidad de salir adelante", indicó

Por su parte, Carlos Sadir remarcó que las provincias del espacio mantienen sus cuentas en orden: “Hoy que tanto se habla de equilibrio fiscal, la mayoría de nuestras provincias trabaja con superávit. Necesitamos un Presupuesto 2026”. También insistió en que Nación debe atender los pedidos de infraestructura, un tema clave para el interior.

En tanto, Gustavo Valdés cuestionó la suspensión temporal de retenciones al campo y advirtió que “al productor no le llegó un mango”. Además, en relación al swap por US$20 mil millones con Estados Unidos, planteó que si se destinaran US$1000 millones a cada provincia para inversión y producción “el país sería otra cosa. No hay posibilidad de un país grande sin provincias fuertes”.