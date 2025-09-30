En vivo Radio La Red
Política
Julio De Vido
Condenado
Corrupción

Condenaron a Julio de Vido por la compra "indebida" de Gas Natural Licuado

El exministro de Planificación era investigado por supuesto pago de sobreprecios entre 2008 y 2015. También fueron sentenciados por la misma causa Roberto Baratta y Nicolás Dromi San Martino.

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado este martes a 4 años de prisión por el pago indebido de comisiones durante la importación de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2015. Según la investigación, la maniobra habría provocado al Estado argentino una pérdida cercana a los 7.000 millones de dólares.

En la misma causa, el exfuncionario Roberto Baratta recibió 3 años y 6 meses de prisión, mientras que el empresario Nicolás Dromi San Martino fue sentenciado a 3 años de cárcel en suspenso.

El Tribunal Oral Federal 7 ordenó que los tres condenados deberán reintegrar 5,5 millones de dólares en concepto de reparación por el perjuicio causado. Además, De Vido y Baratta quedaron inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Si bien las penas de De Vido y Baratta son de cumplimiento efectivo, no irán a prisión hasta que el fallo quede firme. En el caso de Dromi San Martino, la sentencia es en suspenso, por lo que no será detenido, pero deberá realizar un curso de ética pública para el sector privado.

Julio De Vido y Roberto Baratta.&nbsp;

Julio De Vido y Roberto Baratta.

El veredicto y los próximos pasos

La sentencia fue leída por videoconferencia, con la presencia de los acusados. Antes del cierre, los tres tuvieron la posibilidad de hablar, pero De Vido solo agradeció a los jueces por el trato recibido.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero los encontraron responsables del delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”.

El 28 de noviembre se conocerán los fundamentos del veredicto y, a partir de entonces, las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el juicio, habían reclamado sus absoluciones.

La Justicia conden&oacute; a Julio De Vido, Roberto Baratta y Nicol&aacute;s Dromi por el pago de 5 millones de d&oacute;lares en la intermediaci&oacute;n de la compra de GNL.&nbsp;

La Justicia condenó a Julio De Vido, Roberto Baratta y Nicolás Dromi por el pago de 5 millones de dólares en la intermediación de la compra de GNL.

Las condenas previas de Julio De Vido

Esta sentencia es el quinto juicio oral que enfrenta el exministro y su tercera condena:

  • Tragedia de Once (2012): condenado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, luego reducida a 4 años.
  • Compra de trenes a España y Portugal: recibió 8 años de prisión, aunque esa pena fue posteriormente revisada por Casación.

