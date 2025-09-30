Condenaron a Julio de Vido por la compra "indebida" de Gas Natural Licuado. 

NMOITX5O2NC47LS7A7CWAYX4RE Julio De Vido y Roberto Baratta.

El veredicto y los próximos pasos

La sentencia fue leída por videoconferencia, con la presencia de los acusados. Antes del cierre, los tres tuvieron la posibilidad de hablar, pero De Vido solo agradeció a los jueces por el trato recibido.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero los encontraron responsables del delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”.

El 28 de noviembre se conocerán los fundamentos del veredicto y, a partir de entonces, las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el juicio, habían reclamado sus absoluciones.

La Justicia condenó a Julio De Vido, Roberto Baratta y Nicolás Dromi por el pago de 5 millones de dólares en la intermediación de la compra de GNL.

Las condenas previas de Julio De Vido

Esta sentencia es el quinto juicio oral que enfrenta el exministro y su tercera condena: