Renovación del Senado: todos los detalles y la interna en la jura de los 23 legisladores electos

Además, el cuerpo aprobó la designación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo del Senado. Asimismo, se resolvió devolver a la Comisión de Asuntos Constitucionales el diploma de la senadora electa por Neuquén, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), para volver a debatir sobre la impugnación de su pliego. Villaverde fue cuestionada luego de que se trascendiera que había sido detenida en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas en 2002.

Si bien en un primer momento la rionegrina intentó presenciar el acto, abandonó el recinto después de una charla que mantuvo con la legisladora electa y próxima presidenta de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

foto LLA senado jura

"Los senadores electos de La Libertad Avanza prestaron juramento, formalizando su incorporación a la Cámara alta y quedando listos para asumir su rol durante los próximos seis años. Con estas incorporaciones, La Libertad Avanza pasará a contar con un bloque de 20 senadores en la Cámara alta", destacaron en el partido libertario.

Además, remarcaron que los nuevos legisladores forman parte de "una etapa clave" y subrayaron su compromiso para trabajar en "aprobar las reformas que el presidente enviará al Congreso y para consolidar un escenario parlamentario más favorable al avance del programa de gobierno".

La sesión contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes de gobiernos provinciales, invitados y familiares de los senadores electos. Si bien la sesión formalizó la incorporación de los senadores al cuerpo, sus mandatos comenzará el 10 de diciembre.

Uno por uno los senadores que juraron

Chaco: Jorge Capitanich (Fuerza Patria), Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) y Silvana Schneider (La Libertad Avanza)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Mariano Recalde (Fuerza Patria)

Entre Ríos: Romina Almeida (La Libertad Avanza), Adán Bahl (Fuerza Patria) y Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Neuquén: Pablo Cervi (La Libertad Avanza), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Nadia Márquez (La Libertad Avanza)

Río Negro: Ana Marks (Fuerza Patria) y Martín Soria (Fuerza Patria)

Salta: Gonzalo Guzmán (La Libertad Avanza), María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) y Flavia Royón (Primero los Salteños)

Santiago del Estero: Elia Montero (Frente Cívico), José Neder (Fuerza Patria) y Gerardo Zamora (Frente Cívico)

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Agustín Coto (La Libertad Avanza), Cándida López (Fuerza Patria) y Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza).