El peronismo en el Senado busca una sesión especial para debatir cambios en la ley de DNU

A partir de diciembre La Libertad Avanza va a tener 21 senadores y el peronismo 25. No le va a ser fácil conseguir los 12 senadores adicionales para el quorum y ganar las votaciones. No es solo una cuestión de número sino de peso político interno.

A esto se agrega una cuestión cualitativa: la conducción del bloque de La Libertad Avanza estará en manos de Patricia Bullrich conocedora de todo tipo de trampas parlamentarias. Hoy el liderazgo del oficialismo está oscilando entre una Victoria Villarruel que está fuera del Gobierno y Ezequiel Atauche, actual jefe de bloque, sin experiencia parlamentaria

Si bien no está confirmado que la sesión efectivamente se realice este jueves, el peronismo en la Cámara alta tiende puentes con el resto de la oposición para lograr los consensos necesarios para concretarla. Necesita juntar solo 3 votos más y evitar que se le fuguen algunos de los propios.

El futuro del DNU y su régimen legal dependerá de esa instancia. Aunque ya Milei anticipó que vetará la ley. Es difícil que en el nuevo Congreso se pueda insistir con aquella ley.