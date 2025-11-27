Patricia Bullrich encabezó la reunión del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. 

https___thumbs.vodgc.net_1-14-vncmBb1764281494224-1764282413 La senadora electa indicó que fue un encuentro para organizar el temario de las extraordinarias y también conversar sobre la situación de la legisladora Lorena Villaverde.

Días atrás, Bullrich ya había defendido a Villaverde: “Las personas para ser expulsadas deben tener una condena. No tiene ninguna causa pendiente, es una impugnación política”, afirmó entonces.

Reuniones con la UCR y negociaciones internas

No es la primera actividad de Bullrich dentro del Congreso tras su elección como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Este martes visitó al bloque de la UCR y se reunió con su presidente, Eduardo Vischi, para argumentar por qué el Senado no debía rechazar el título de Villaverde.

El radicalismo mostró posiciones divididas entre la abstención y el acompañamiento. Bullrich se retiró conforme tras el encuentro.

Segunda reunión con Villarruel desde las elecciones

La de este jueves fue la segunda reunión entre Bullrich y Villarruel desde las elecciones del 26 de octubre. También participaron los otros 19 senadores del bloque y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien será ratificado en su cargo hasta el 28 de febrero de 2026, cuando se realice la próxima sesión preparatoria para elegir autoridades.