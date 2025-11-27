En vivo Radio La Red
Patricia Bullrich encabezó la reunión del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La ministra de Seguridad asumirá como legisladora el 10 de diciembre y mantuvo un encuentro en el que estuvo Victoria Villarruel.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado se reunió este jueves bajo la conducción de Patricia Bullrich, quien ya ejerce como presidenta de la bancada oficialista. Del encuentro también participó la vicepresidenta Victoria Villarruel, que aseguró que trabajará “en conjunto” con la nueva jefa del bloque.

Según explicó Bullrich en diálogo con la prensa, la reunión tuvo como objetivo ordenar la agenda legislativa de cara al inicio de las sesiones extraordinarias y analizar el contexto político previo al nuevo período parlamentario. Los primeros proyectos que ingresarán al Senado serán la modernización laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares.

Bullrich evitó dar detalles sobre la reforma laboral. “No vamos a hablar del proyecto hasta que esté terminado y listo para presentar. Ha habido muchas especulaciones y es un tema importante. Cuando llegue, los primeros en enterarse serán ustedes”, aseguró la ministra de Seguridad.

El caso Villaverde: advertencia sobre “riesgo institucional”

La presidenta del bloque también se refirió a la situación de Lorena Villaverde, cuya asunción como senadora por Río Negro está bajo discusión. “Hay una situación institucional delicada. Que una mayoría simple pueda sacar y poner senadores es peligroso para el país. Estamos trabajando más por ese tema que por la persona”, sostuvo.

La senadora electa indicó que fue un encuentro para organizar el temario de las extraordinarias y también conversar sobre la situación de la legisladora Lorena Villaverde.

Días atrás, Bullrich ya había defendido a Villaverde: “Las personas para ser expulsadas deben tener una condena. No tiene ninguna causa pendiente, es una impugnación política”, afirmó entonces.

Reuniones con la UCR y negociaciones internas

No es la primera actividad de Bullrich dentro del Congreso tras su elección como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Este martes visitó al bloque de la UCR y se reunió con su presidente, Eduardo Vischi, para argumentar por qué el Senado no debía rechazar el título de Villaverde.

El radicalismo mostró posiciones divididas entre la abstención y el acompañamiento. Bullrich se retiró conforme tras el encuentro.

Segunda reunión con Villarruel desde las elecciones

La de este jueves fue la segunda reunión entre Bullrich y Villarruel desde las elecciones del 26 de octubre. También participaron los otros 19 senadores del bloque y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien será ratificado en su cargo hasta el 28 de febrero de 2026, cuando se realice la próxima sesión preparatoria para elegir autoridades.

