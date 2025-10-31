Renunció el ministro del Interior Lisandro Catalán tras la salida de Guillermo Francos

Embed

Francos había presentado su renuncia en una carta dirigida a Milei, en la que explicó que buscaba “liberar al Presidente de condicionamientos para la nueva etapa de gobierno que se inicia tras las elecciones del 26 de octubre”.

En consecuencia, el nuevo jefe de Gabinete será Manuel Adorni, actual secretario de Comunicación y Medios. En cambio, aún no se confirmó quién ocupará el lugar de Catalán al frente del Ministerio del Interior.

Una gestión breve pero estratégica

La gestión de Lisandro Catalán duró menos de dos meses. Había asumido formalmente el 3 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 672/2025, luego de que el Gobierno decidiera restituir el rango ministerial al área de Interior, que hasta entonces funcionaba como una secretaría.

Su llegada formó parte de una serie de cambios institucionales implementados tras el revés electoral que La Libertad Avanza sufrió en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, Milei lanzó un nuevo esquema de trabajo dividido en tres mesas: Política, Bonaerense y Federal.

A través del DNU 658/2025, el Ejecutivo reformó la Ley de Ministerios y estableció una estructura con nueve carteras principales: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

Embed Señor presidente de la Nación.



Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción.



Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025

Últimos actos de gestión y balance político

Catalán y Francos compartieron una de sus últimas actividades oficiales en la Casa Rosada, donde encabezaron una reunión con 18 gobernadores y dos vicegobernadores. El encuentro, realizado en el Salón Eva Perón, buscó fortalecer el diálogo entre el Gobierno y las provincias para avanzar en las reformas estructurales del oficialismo.

En su despedida, Francos recordó ese momento con una frase que también aludió a su colega: “Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de Gabinete fueron reuniones con los gobernadores para generar mecanismos de consenso”.

Guillermo Francos anunció su renuncia minutos antes que Catalán.

Qué viene ahora en el Gobierno de Javier Milei

Con la salida de Francos y Catalán, el Gobierno inicia una nueva etapa poslectoral. El comunicado oficial destacó el “rol fundamental” de Francos en la aprobación de la Ley Bases, la Ley Antimafias y la Ley de Juicio en Ausencia, tres pilares del primer tramo de gestión.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior quedará momentáneamente bajo supervisión directa del Ejecutivo hasta que se defina su reemplazo. En paralelo, el rediseño del Gabinete apunta a consolidar un núcleo político más reducido y alineado con el rumbo económico impulsado por Milei.