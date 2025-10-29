Milei ratificó a Francos y a Catalán como nexos con los gobernadores en medio de una tregua en la interna del Gabinete

Milei decidió postergar el tratamiento de una de las reformas centrales para cuando cambie la composición de las cámaras y tengan mayor representación del oficialismo, con La Libertad Avanza (LLA) con el control de las comisiones centrales y el debate en el recinto. Para eso está convocando a nuevos aliados del PRO, la UCR y partidos provinciales.

Martín y Lule Menem: ¿ganadores en la interna con Santiago Caputo?

Otro de los ganadores en la interna del Gobierno, y ratificado en su puesto, el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA junto a Karina Milei, Martín Menem, confirmó la decisión de Milei de ratificar al menos por ahora, a Francos y a Catalán, frente a los rumores de sus reemplazos por parte del vocero Manuel Adorni y el asesor presidencial, Santiago Caputo, respectivamente.

Menem a su vez fue ratificado por Milei para ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. Su primo y mano derecha de Karina en el armado de las listas de candidatos de La Libertad Avanza volvió a salir de la oficina para mostrarse por primera vez en público en el acto de asunción del nuevo canciller, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Cámaras de celulares captaron la tregua al menos pautada, entre Lule y Santiago Caputo el martes a la tarde, cuando el subsecretario de Gestión Presidencial se acercó al asesor estrella de Milei para fundirse en un abrazo. Así lo reflejaron periodistas acreditados en la Casa Rosada que cubrieron la jura del nuevo canciller.

“Tres factores explican este resultado histórico: El mejor liderazgo de todos, el del presidente @JMilei. La consolidación de La Libertad Avanza en las 24 jurisdicciones de nuestro país. Boleta Única Papel, gracias a @GAFrancosOK y @CatalanLisandro", dijo Menem en un mensaje en la red X este miércoles.

Guillermo Francos, Luis Toto Caputo y Lisandro Catalán encabezaron cumbre con gobernadores por el Presupuesto 2025. Foto JGM..jfif

Entre los insistentes rumores que circularon en la última semana en los pasillos de la Casa Rosada, sobresalía la intención de Santiago Caputo de hacerse cargo del Ministerio del Interior, para encabezar las negociaciones con los gobernadores de la oposición dialoguista en busca de un clima de gobernabilidad que reclama Donald Trump a cambio de la ayuda financiera.

En la misma interna, trascendidos indicaban que Karina Milei, para equilibrar el poder de Caputo, propondría reemplazar a Guillermo Francos con el vocero Manuel Adorni.

Aunque esos rumores no están del todo descartados, los cambios de Gabinete van a madurar antes del 10 de diciembre, según confirmó una alta fuente del Gobierno a A24.com.