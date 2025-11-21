Mauricio Macri: "Para la Argentina, la economía de China es más complementaria que la de los Estados Unidos"

Después de señalar, a modo de ejemplo, que "el boom de la carne y los arándanos y la cereza y la soja van para China", el fundador del PRO dejó una advertencia a Milei: "Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel".

entrevista a Macri La entrevista en que Mauricio Macri dijo que la Argentina debe mantener con China una relación buena porque económicamente es más complementaria que los Estados Unidos. (Foto: Captura de TV)

Mauricio Macri: "El mercado puede ser irracional"

El expresidente, a lo largo de la entrevista, mezcló sus experiencias como empresario - contó que siempre acompañaba a las reuniones con otros empresarios o gobiernos a su padre Franco - y luego como mandatario para caracterizar el perfil del mercado argentino. "El mercado puede ser irracional", definió con contundencia.

Lo dijo para mostrar los comportamientos tan cambiantes que pueden tener los mercados, "influidos por la revolución tecnológica y la comunicación". Habló de movimientos y oscilaciones que se generan, pero alrededor de teorías, señaló. Pero según su criterio, ya hay un cambio importante. "El que desarrolla su teoría y movimientos, sin una racionalidad, choca", remató. Y puso como ejemplo la propia evolución de su padre en los negocios hasta que llegó un momento en que su "irracionalidad" lo hizo chocar con un mundo más racional.

Por eso dio un consejo para empresarios en general y el poder: "Es imposible ser infalible, no existe. Por eso, hay que tener gente inteligente, independiente y digna, que te diga esa famosa y única palabra que necesita el que lidera y que es ´No´".

El futuro de la Argentina

Mauricio Macri dijo que nuestro país tiene todo para que una persona sea optimista y piense en realizar los cambios para vivir mejor, gracias a la preparación y a las oportunidades acá, sin irse del país. Explicó que las últimas elecciones dejaron una clara enseñanza: "El discurso populista ya no entra, es una minoría que está en el 30% o menos. Entonces, dentro de dos años, está la gran oportunidad. La Argentina te obliga a ser optimista"