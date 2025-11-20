Causa ANDIS: se negó a declarar un exfuncionario clave que manejaba las compras de medicamentos

Embed

De acuerdo al dictamen del fiscal Franco Picardi, Garbellini habría tenido un rol decisivo en el presunto entramado de corrupción que habría operado en ANDIS entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

Qué se le atribuye a Garbellini en la causa

El exfuncionario está imputado como uno de los cuatro jefes u organizadores de una asociación ilícita, acusado de manipular procesos de compra de medicamentos, permitir sobreprecios y recibir coimas. Según la investigación:

Habría ejecutado órdenes vinculadas al desvío de fondos públicos.

Permitió que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre recursos y procesos estratégicos, especialmente en el sistema de compras SIIPFIS.

Habría mantenido un vínculo operativo con Pablo Atchabahian, señalado como presunto operador externo.

Atchabahian —detenido con domiciliaria en Mendoza— habría indicado a su amigo a qué droguerías favorecer en el sistema SIIPFIS y a cuáles “castigar” frenando pagos por incumplir acuerdos previos.

Eliminó chats, pero fueron recuperados por peritaje

Garbellini fue despedido junto a Spagnuolo cuando se filtraron audios que dieron origen al escándalo. Presentó su celular sin clave ante la Justicia, pero durante el análisis se detectó que había borrado conversaciones, incluidas las que mantuvo con Miguel Ángel Calvete.

Los mensajes, sin embargo, fueron recuperados mediante extracción forense. Pese a esto, Garbellini permanece en libertad, aunque tiene prohibida la salida del país.

Cómo sigue la investigación

Las indagatorias continuarán el 28 de noviembre, cuando deberán presentarse Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, funcionarios de ANDIS que, según la fiscalía, responderían directamente a Calvete.