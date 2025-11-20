Causa ANDIS: se negó a declarar un exfuncionario clave que manejaba las compras de medicamentos
Daniel Garbellini no respondió preguntas porque su defensa aseguró no haber accedido al expediente completo. Estaba a cargo del programa Incluir Salud.
Ninguno de los imputados en la causa ANDIS quiso romper el silencio. Este miércoles, Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud y una de las figuras centrales del caso, se presentó a indagatoria en Comodoro Py, pero no respondió preguntas ni hizo declaraciones. Su rol fue clave: estaba a cargo del programa Incluir Salud, señalado como el núcleo de las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Acompañado por su defensor, Agustín Biancardi, Garbellini informó ante el Juzgado Federal N°11 que guardaría silencio porque aún no tuvo acceso completo al expediente. Otro integrante de su defensa, Martín Olari Ugrotte, aseguró que el exfuncionario tiene intención de “dar todas las explicaciones necesarias” una vez que puedan conocer la totalidad de las actuaciones.
La defensa también confirmó que consideran a Garbellini “completamente inocente” y que ya presentaron una apelación ante la Cámara Federal para acceder a legajos que continúan restringidos.
Garbellini no fue el único que evitó responder. Este mismo miércoles también se negó a declarar el ex director de ANDIS Diego Spagnuolo. Lo mismo había ocurrido días atrás con Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados por la fiscalía como “jefes paraestatales” del organismo.
De acuerdo al dictamen del fiscal Franco Picardi, Garbellini habría tenido un rol decisivo en el presunto entramado de corrupción que habría operado en ANDIS entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
Qué se le atribuye a Garbellini en la causa
El exfuncionario está imputado como uno de los cuatro jefesu organizadores de una asociación ilícita, acusado de manipular procesos de compra de medicamentos, permitir sobreprecios y recibir coimas. Según la investigación:
Habría ejecutado órdenes vinculadas al desvío de fondos públicos.
Permitió que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre recursos y procesos estratégicos, especialmente en el sistema de compras SIIPFIS.
Habría mantenido un vínculo operativo con Pablo Atchabahian, señalado como presunto operador externo.
Atchabahian —detenido con domiciliaria en Mendoza— habría indicado a su amigo a qué droguerías favorecer en el sistema SIIPFIS y a cuáles “castigar” frenando pagos por incumplir acuerdos previos.
Eliminó chats, pero fueron recuperados por peritaje
Garbellini fue despedido junto a Spagnuolo cuando se filtraron audios que dieron origen al escándalo. Presentó su celular sin clave ante la Justicia, pero durante el análisis se detectó que había borrado conversaciones, incluidas las que mantuvo con Miguel Ángel Calvete.
Los mensajes, sin embargo, fueron recuperados mediante extracción forense. Pese a esto, Garbellini permanece en libertad, aunque tiene prohibida la salida del país.
Cómo sigue la investigación
Las indagatorias continuarán el 28 de noviembre, cuando deberán presentarse Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, funcionarios de ANDIS que, según la fiscalía, responderían directamente a Calvete.